Wildtomaten, Schwammgurken, Sonnenhüte: Bei der Pflanzenbörse in Johanniskreuz, hat sich so manche Pflanze zu neuen Gartenbeeten aufgemacht.

Mächtig was los am Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz. Die Pflanzenbörse bringt mal wieder Menschen aus vielen Pfälzer Regionen zusammen und ins Gespräch.

Am Stand von Timea Kujat aus Pirmasens bleibt eine Frau aus dem Kuseler Raum länger stehen. Ihr Blick wandert über Töpfe mit zarten Tomaten-, Einlegegurken-, Paprika-, Kürbis- und Schwammgurkenpflänzchen. Wie sich Kapuzinerkresse so schön hochziehen lässt, möchte sie wissen. „Ganz einfach, aber mit Geduld“, erklärt Kujat. Zu Hause habe sie dafür in der Küche viel Platz geschaffen: „In diesem Jahr lief es besonders gut, ich musste einiges wegräumen, um alle Töpfe unterzubringen.“

Die Körbe füllen sich

Während manche von Tisch zu Tisch schlendern und zwischendurch eine Bratwurst essen, füllen andere zielstrebig ihre mitgebrachten Behältnisse. Körbe, Taschen, Bollerwagen – sogar der Korb eines Rollators wird zusehends grüner. „Die Pflanzenbörse ist immer eine angenehme Veranstaltung, da ist einfach gute Laune“, sagt Paula Hochscheidt vom Haus der Nachhaltigkeit. Am Ende des Tages zieht sie ein positives Fazit.

Viel Blütenpracht ist zur Jahreszeit noch nicht zu sehen. Laminierte Schilder zeigen deshalb, was die grünen Pflänzchen später einmal können. Nicole Kuttler aus Neu-Bamberg (Landkreis Bad Kreuznach) hat ihre Kräuter und Heilpflanzen nicht nur mit Bildern versehen, sondern auch deren Eigenschaften beschrieben. Sie macht auf Arten aufmerksam, die zu verschwinden drohen – etwa den Feldrittersporn, die Blume des Jahres 2026, der als stark gefährdet auf der Roten Liste steht.

Auch die Schlüsselblume sei vielerorts selten geworden, sagt Kuttler. Sie bedauert, dass viele Menschen vermeintliches „Unkraut“ entfernen, statt sich anzuschauen, was da wächst und welche Bedeutung es hat. Solche Gartengespräche entstehen überall auf der Börse – und tragen dazu bei, dass sich Pflanzen am neuen Standort wohlfühlen. Wenn Boden, Sonne sowie gute und schlechte Beetnachbarn besprochen sind, kann beim Umzug von Salat, Tomate oder Chili innerhalb der Pfalz wenig schiefgehen.

Tipps für Garten-Neulinge gibt es gratis

Eine junge Besucherin sorgt sich um Tomaten- und Chilipflänzchen: „Heute Morgen war es frisch.“ Tomaten und Paprika mögen keine „kalten Füße“, bestätigt man ihr. Bevor sie zu Hause auspflanzt, solle sie die Eisheiligen abwarten oder die Pflanzen zunächst schützen.

Ralph Imhof aus Trippstadt gibt ebenfalls Tipps mit auf den Weg – etwa zur Wüchsigkeit und dem Ausbreitungsdrang von Knollenziest. Bei ihm läuft jedoch etwas anders: Ein Mann stellt sich Kräuter zusammen, hält einen Zehn-Euro-Schein hin und fragt: „Passt das?“ Imhof lächelt: „Du entscheidest ...“ Er verlangt kein Geld für seine Pflanzen, sondern sammelt Spenden für den Fußballverein FSV Krickenbach. „Der Garten ist eines meiner Hobbys, der Fußball das andere“, sagt er. Seine im eigenen Garten vermehrten und geteilten Pflanzen füllen so die Jugendkasse des Vereins.