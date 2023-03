Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das neue Kitazukunftsgesetz, das im Juli in Rheinland-Pfalz in Kraft tritt, stellt auch die Ortsgemeinde Trippstadt vor eine große Herausforderung. Die Kindertagesstätte im Ort wurde vor sechs Jahren neu gebaut, ist aber nun schon wieder zu klein. In der viergruppigen Einrichtung fehlt mittlerweile ein Gruppenraum, um eine weitere Gruppe zu beherbergen.

Wie Ortsbürgermeister Jens Specht erklärte, sei zwar die Ausbaufläche vorhanden, aber die Umsetzung eines Ausbaus kurzfristig nicht möglich. Die bestehende Heizungsanlage der neuen Kindertagesstätte