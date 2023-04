Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach 26 Jahren verlässt Pfarrerin Ute Stoll-Rummel die Kirchengemeinden in Gries und Miesau. Zum 1. September tritt sie die Pfarrstelle in Gommersheim bei Edenkoben an. Am Sonntag, 10. Juli, findet in Miesau ihre Verabschiedung statt.

Bereits seit Oktober ist der Ehemann der Pfarrerin, Andreas Rummel, Dekan im Kirchenbezirk Neustadt. Bisher pendelte er noch. Doch gehört zu seinem Amt auch die Residenzpflicht, er muss also im Kirchenbezirk