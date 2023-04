Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 1991 leiteten Carola und Rüdiger Hofmann die Pfarrstelle Landstuhl-Atzel mit den Kirchengemeinden Bann und Oberarnbach gemeinsam. Nun wurde Pfarrer Rüdiger Hofmann in den Ruhestand versetzt. Am 5. September verabschiedete ihn Dekan Thomas Holtmann in einem Festgottesdienst in der Pauluskirche. Gleichzeitig überreichte er Pfarrerin Carola Hofmann die Ernennungsurkunde.

Damit übernimmt sie allein die hauptamtliche Verwaltung der gesamten Pfarrstelle. Viele waren der Einladung zu dem Gottesdienst gefolgt, in dessen Mittelpunkt an diesem Nachmittag das Pfarrerehepaar