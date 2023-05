Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach über 35 Jahren Kirchendienst geht Pfarrer Frank Siring Ende Juni in den Ruhestand. Der Seelsorger war außer seinem Dienst in Ludwigshafen die ganze Zeit auf derselben Pfarrstelle in der protestantischen Kirchengemeinde Olsbrücken mit den Predigtorten Frankelbach, Sulzbachtal und Wörsbach.

Warum er so lange geblieben ist? Das habe insbesondere an dem vielfältigen kirchlichen Gemeindeleben vom Krabbel- bis zum Seniorenkreis gelegen, sagt Siring. Aber auch die „vielen gemeinsamen