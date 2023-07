Die katholische Pfarrei Hl. Wendelinus in Ramstein-Miesenbach verabschiedet Pfarrer Bernhard Spieß. Nach knapp neun Jahren in der Westpfalz wechselt der 60-Jährige zum 1. September nach Hauenstein.

Wie die bischöfliche Pressestelle in Speyer bestätigt, hat Bischof Karl-Heinz Wiesemann Pfarrer Bernhard Spieß zum 1. September als Leitender Pfarrer der Pfarrei Hl. Wendelinus Ramstein entpflichtet. Gleichzeitig ernannte er ihn zum künftigen Kooperator der Pfarrei Hl. Katharina von Alexandrien Hauenstein.

Was das Arbeitspensum betrifft, will der Seelsorger in Zukunft einen Gang zurückschalten, auch seiner Gesundheit zuliebe. Mehrere Baumaßnahmen habe er nun in der Pfarrei begleitet, und eine weitere – die Sanierung des Kirchendachs in Ramstein für rund eine Million Euro – stehe noch bevor.

Bereichernder Kontakt zu anderen Nationalitäten

Spieß stammt aus dem unterfränkischen Schweinfurt. Nach der Bundeswehrzeit und einem Mathematikstudium erhielt er 1997 die Priesterweihe. Er war Kaplan in St. Ingbert-Rohrbach und Herxheim. Seine erste Pfarrstelle hatte er in Fischbah-Dahn. Nun kehrt er in die Region zurück. „Ich war gerne hier“, blickt der Pfarrer auf seine Zeit in Ramstein zurück. Die Pfarrei sei im Kontext zur Air Base spannend, Verbindungen zu anderen Nationalitäten habe er stets als bereichernd empfunden.

Nach Angaben des Bistums ist aktuell noch offen, ab wann die Pfarrstelle wieder besetzt sein wird. Zum Pfarrei-Team gehören neben Spieß noch Kaplan Ebi Abraham, Gemeindereferentin Tina Becker, Diakon Martin Pletsch sowie aktuell auch Pastoralassistent Dominik Schek. Sie kümmern sich um die Gläubigen in Ramstein-Miesenbach, Hütschenhausen, Kirchmohr, Reuschbach, Schrollbach, Kottweiler-Schwanden, Mackenbach und Steinwenden. Die feste Mitgliederzahl liege bei rund 6000, nicht mitgezählt seien Katholiken aus unterschiedlichen Nato-Staaten, die auf der Air Base Ramstein stationiert sind.

Termin

Die Verabschiedung von Pfarrer Bernhard Spieß findet am Sonntag, 16. Juli, 10.30 Uhr, in der katholischen Kirche St. Nikolaus Ramstein statt.