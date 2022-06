Wer hat Angst vorm Fastnachtskiller? Diese Frage stellt Autor Harald Schneider in der Kita Schatzinsel am Freitag bei einer Lesung von „Ordentlich gemordet“, Kommissar Reiner Palzkis 21. Fall.

Am Wochenende ist es wieder so weit. Der in Schifferstadt lebende Krimiautor Harald Schneider hält eine Lesung in Hochspeyer. Im Gmeiner-Krimiverlag und in mehreren Regionalzeitungen wie der RHEINPFALZ hat er seinen Protagonisten, Kriminalhauptkommissar Reiner Palzki, unter dem Titel Pfalz-Krimi etabliert. Der Kommissar ermittelt im Rhein-Neckar-Dreieck und in der Vorderpfalz. Schneider ist Mitglied von Syndikat, einem Verein zur Förderung deutschsprachiger Kriminalliteratur, sowie im Friedrich-Bödecker-Kreis, welcher sich der Leseförderung widmet. Die mit ironischer Situationskomik versetzte Handlung der Palzki-Romane kommt in der Leserschaft sehr gut an. Laut Angaben des Gmeiner-Verlags zählen sie mit einer Auflage von mehr als 90.000 Exemplaren pro Taschenbuch zu den meistgelesenen Regionalkrimis in Deutschland.

Ermittlung unter Narren

Auf die folgende Geschichte dürfen sich die Besucher der Lesung freuen: Bei den Veranstaltungen der Ludwigshafener Karnevalsvereine passieren mysteriöse Morde. Kommissar Palzki ermittelt bei seinem 21. Fall zwischen Tanzmariechen und Büttenreden. Palzkis Chef, Klaus P. Diefenbach, will unbedingt den Goldenen Ankerorden mit zwei Brillanten, die höchste Auszeichnung der Ludwigshafener Karnevalsvereine. Laut einer von der Dachorganisation Großer Rat gestellten Bedingung muss er dafür öffentlich eine Büttenrede halten. Um in das Fastnachtsmilieu einzutauchen, besucht Diefenbach mit Reiner Palzki mehrere Karnevalsveranstaltungen, bei denen es jedes Mal zu einem mysteriösen Todesfall kommt. Zunächst kann Palzki keinerlei Verbindungen zwischen den Taten erkennen, außer, dass es sich bei den Opfern um wichtige Repräsentanten verschiedener Vereine handelt. Selbst die Todesarten sind so unterschiedlich wie ungewöhnlich. Doch kurz vor Ende der Fastnachtskampagne geht es Schlag auf Schlag. Palzki kommt einem Verbrecher auf die Spur, der nur ein einziges Ziel verfolgt.

Info

Die Lesung findet am Freitag, 10. Juni, 19.30 Uhr, in der kommunalen Kita Schatzinsel, Kreuzhohlstraße 2a, statt. Der Eintritt ist frei, eine Spende ist jedoch erwünscht. Anmeldung erbeten unter: buecherei@hochspeyer.eu.