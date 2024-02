Seit geraumer Zeit spukt es in der Stadthalle. Die Pfälzer Komödie Landstuhl probt die Mundartkomödie „Guude Geischder“ nach dem Stück von Pam Valentine in der deutschen Fassung von Nick Walsh. Eine magische Komödie über das Leben nach dem Tod. Walter Falk war bei einer Probe des Lustspiels dabei, das Roger Alles ins Pfälzische übertragen hat.

Schlüssel verschwinden auf geheimnisvolle Weise und tauchen an den unmöglichsten Orten wieder auf. Vasen wandern wie von Geisterhand durch den Raum, und Bilder hängen schief, obwohl man sie vor wenigen Sekunden gerade gerückt hat. Das sind nur die geringsten Probleme, mit denen sich der Makler Bernhard Hauer (Tobias Bühler) herumschlagen muss, wenn er das ehemalige Heim der Deubels betritt. Schon bei den Proben für die Pfälzer Komödie „Guude Geischder“ spukt es in der Stadthalle Landstuhl gewaltig.

Der Himmel verweigert den Zutritt

Nach dem frühen Tod des berühmten Krimiautors Christian Deubel (Markus Monnerjahn) und seiner Frau Ruth (Andrea Wilking) geistert das Paar in seinem ehemaligen Refugium umher, weil ihm der Zutritt an der Himmelspforte verweigert wurde. Selbst unter der Anwesenheit des heiligen Petrus war Christian Deubel nicht bereit, an die Existenz Gottes zu glauben. Jetzt vertreiben sie sich die Zeit damit, den Makler und potenzielle Mieter zu vergraulen. Während dem Immobilienmakler solche geisterhafte Erlebnisse Angst einjagen, sind sie für das junge Paar Barbara und Simon Wildberger (Friederike Altherr und Philipp Prechtl) ein Grund, das Haus zu mögen. Sie mieten es, obwohl sie damit auf das Unverständnis von Barbaras Mutter stoßen.

Barabara, die ihr erstes Kind erwartet, begegnet Dingen, die sie schon immer fasziniert haben. Sie liebt alte Häuser wegen ihrer besonderen Atmosphäre und hofft gar, dort den Beweis für ein Leben nach dem Tod zu finden. Der erfolglose Schriftsteller Simon ist begeistert, dass in dem Haus früher der Autor seiner Lieblingskrimis lebte. Er beendet seinen Roman sogar am selben Tisch wie sein großes Idol. Die früheren Bewohner, Ruth und Christian, sind tatsächlich noch immer „zu Hause“. So kann das Publikum in einem Haus gleich zwei Ehepaare beobachten. Jedes von ihnen hat seine eigenen Probleme. Sie können sich gegenseitig nicht sehen und doch beeinflussen sie einander. Sie lernen sogar, miteinander zu kommunizieren.

Humor und absurde Situationen

Die romantische Komödie über Dinge, die unsere Sinne übersteigen, verbindet Konversationskomik mit Fragen, die sich jeder stellt. Gerade die Geburt des erwarteten Babys liefert Antworten auf diese Fragen. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch der Schutzengel (Margarete Ottenbreit). Die Geschichte über Liebe und Hoffnung voller Humor und absurder Situationen fordert herausragendes schauspielerisches Können von den sieben Mitgliedern des Pfälzer-Komödie-Ensembles. Sie zeigen schon bei der Probe eine famose Leistung. Das besondere Vergnügen des Theaterpublikums ist es, die für die Menschen auf der Bühne unsichtbaren „Gespenster“ bei ihrem Treiben sehen und beobachten zu können.

„Ich wollte nicht wieder ein Personen- und Türen-Verwechslungs-Stück wie in den Vorjahren, das von immer neuen Lügengeschichten lebt“, verrät Regisseurin Iris Beyer im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Ein Stück mit philosophischem Tiefgang sollte es mal sein.“ So werde nebenbei das Thema Glaube angesprochen. Denn während „der gute Geist“ Ruth Deubel religiös eingestellt sei, sei ihr „ehelicher Geist“ ein Atheist, der sich nicht vorstellen könne, dass Gebete erhört werden. „Sie müssen auf der Erde bleiben, weil sie ungläubig sind. Deswegen kabbeln sie sich andauend“, sagt sie. Das Stück lebt von druckreifen Sprüchen und hinreißendem Dialogwitz. Besonders wenn die „böse Schwiegermutter“ auf den Plan tritt. So gebe es auf der einen Seite witzige Dialoge, auf der anderen aber auch Momente mit Tiefgang. „De Babbe hat immer gesaa, höchstie Zuversicht is entwedder e Zeiche vun größter Fähigkeit odder extremer Dummhäät“, sagt die Schwiegermutter zu Simon. Und Ruth kommentiert die ewigen Streitereien mit der leider zu späten Einsicht: „Streitereien sind verlorene Lebenszeit!“

Jede Menge Lokalkolorit

Und worauf legt die Regisseurin besonderen Wert? „Die Schauspieler sollen witzig und authentisch sein und lebendig spielen, trotzdem aber ihren Part nicht zu schnell runterrasseln. Denn Textverständlichkeit ist höchste Priorität“, betont Beyer. Aus diesem Grund hat sie jede Menge Westpfälzer Lokalkolorit einfließen lassen. Auch wenn man nicht an Geister glaubt: Nach diesem Stück wünscht man sich, dass es sie gibt.

Info

Premiere feiert das Stück „Guude Geischder“ am 9. März um 19.30 Uhr in der Stadthalle Landstuhl. Weitere Aufführungen gibt es am 23. und 28. März sowie am 6., 13. und 20. April jeweils um 19.30 Uhr.