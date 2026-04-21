Rostige Ritter und Wurstsalat: Bei der Pfälzer Genusswanderung auf dem Pletschmühlweg wird es kulinarisch. Alle Infos zur Veranstaltung bei Schwedelbach-Pörrbach.

Zum dritten Mal lädt die Ortsgemeinde Schwedelbach im Landkreis Kaiserslautern am 26. April zur Pfälzer Genusswanderung ein. Gewandert wird auf dem Pletschmühlweg, einer etwa acht Kilometer langen Tour, die Schwedelbach, Erzenhausen und Pörrbach verbindet und an Bächen, Wiesen und Aussichtspunkten vorbeiführt. Von 11 bis 16 Uhr bieten am Sonntag sieben Stationen Speisen und Getränke an. Zwei davon, Station zwei und Station fünf, werden von lokalen Gastronomen – dem Tacocat Catering und dem Pörrbacher Hof – übernommen. Die übrigen Stände betreiben die örtlichen Vereine. Geboten werde immer auch etwas Ausgefalleneres, wie in diesem Jahr Rostige Ritter und Wurstsalat. Also „nicht nur Bratwurst“, erklärt Ortsbürgermeister Henning Schaumlöffel schmunzelnd. Getränke gibt es an jedem Stand – und an Station sechs sogar eine Auswahl verschiedener Schnäpse.

Alle zwei Jahre mit wechselndem Weg

Erwartet werden am Sonntag etwa 2000 Besucherinnen und Besucher, schätzt Schaumlöffel. In etwa so viele seien es in den vergangenen Jahren gewesen. Er hofft jetzt, dass das Wetter mitspielt. „Es soll trocken bleiben und das ist erstmal das Wichtigste“, so der Ortsbürgermeister. In den letzten Jahren hätten sie in diesem Punkt immer Glück gehabt.

Die Idee für die Genusswanderung sei bereits 2021 entstanden. Damals wurden zwei Wanderwege in der Gemeinde ausgewiesen. Um diese gebührend zu feiern, fand im Jahr darauf auf eben jenen Strecken, dem Pletschmühlweg und dem Sandhasenweg – die sich miteinander kombinieren lassen – die erste Pfälzer Genusswanderung in Schwedelbach statt. Seitdem habe man sich entschieden, die Aktion alle zwei Jahre zu wiederholen und die beiden Strecken dabei abzuwechseln. 2024 wurde also auf dem Sandhasenweg gewandert, in diesem Jahr ist der Pletschmühlweg an der Reihe. Startpunkt der Rundwanderung ist in der Ortsmitte, weitere Einstiege sind entlang der Strecke möglich. Parkplätze sind in Pörrbach, Erzenhausen und rund um Schwedelbach vorhanden. Nähere Informationen dazu gibt es auf der Website des Ortes unter www.schwedelbach.de.