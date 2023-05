Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

276 Unterschriften haben sie gegen den geplanten Verlauf des Bachbahnradweges in Rodenbach gesammelt. Am Montag übergaben Sabine Wagner und Lisa Stautmeister die Petition an Anja Pfeiffer, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Weilerbach und federführend bei dem großen interkommunalen Radewegprojekte zwischen Weilerbach und Kaiserslautern.

Bis Otterbach soll dieser Radweg größtenteils auf der einstigen Trasse der Bachbahn verlaufen, auch in der Rodenbacher Ortsmitte. Doch Wagner und Stautmeister wehren sich mit weiteren