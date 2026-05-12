Das Congress Center Ramstein (CCR) feiert 40. Jubiläum. Geschäftsführer Andreas Guhmann spricht im Interview über Sanierungen, Prominente und anstehende Veranstaltungen.

40 Jahre sind eine lange Zeit. Was hat sich für das Congress Center Ramstein im Laufe der Jahre verändert?

Kulturell hat sich sehr viel getan. Von früheren Schwerpunkten wie Operette, Klassikkonzerten und Theateraufführungen ging es zunehmend hin zu Rock, Pop und Comedy. Da hat sich das Angebot und das Interesse daran weiterentwickelt. Dazu kommen neue Formate wie Krimi-Dinner oder Rittermahle. Wir versuchen, mit der Zeit zu gehen und immer wieder Neues anzubieten. Auch organisatorisch hat sich einiges verändert: Früher gab es fast ausschließlich bestuhlte Konzerte; heute veranstalten wir deutlich häufiger Stehplatzkonzerte.

Welche Art Veranstaltungen gibt es heute besonders oft?

Generell gibt es mehr Stehplatzkonzerte als früher. Außerdem haben Comedy-Formate in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Früher gab es vielleicht mal Kabarett oder Ähnliches, aber nicht in dem Umfang und nicht in dieser Größenordnung.

Abseits des Bühnenprogramms ist die Anzahl der Tagungen deutlich gestiegen. Sie sind inzwischen auch unser Tagesgeschäft. Wir haben kleinere Räume für entsprechende Tagungen, aber auch große für bis zu 400 Personen. Dafür werden der große Saal sowie das Foyer genutzt. Im großen Saal haben wir 1500 Stehplätze und 730 Sitzplätze zur Verfügung.

Noch einmal zurück zu den künstlerischen Veranstaltungen. Welche funktionieren denn heutzutage besonders gut?

Das kommt immer auf die Künstler, deren Qualitäten und deren Bekanntheit an. Man kann nicht sagen, dass ein Genre immer funktioniert und ein anderes nicht.

War ebenfalls schon zweimal im CCR zu Gast: Bülent Ceylan. Foto: Marc Schüler/imago

Bei Comedy zum Beispiel kommt es immer auf den Künstler an. Die Großen kriegt man nicht hierher, die gehen eher in die SAP-Arena. Wir hatten zweimal Bülent Ceylan hier: Beim ersten Mal hat ihn noch keiner gekannt, beim nächsten Mal hätten wir die Karten dreimal verkaufen können – und ein Jahr später war er tatsächlich in der SAP-Arena.

Aktuell machen wir übrigens schon das Booking für 2027 und zum Teil sogar schon für 2028. Welcher Comedian in zwei Jahren aktuell sein wird und zu uns kommen will und kann, das ist natürlich schwierig einzuschätzen. Da gehört dann immer auch ein bisschen Glück dazu.

Werden die Künstler oft von sich aus aktiv und fragen beim CCR an?

Ja, klar. Ich kriege jeden Tag mehrere Bewerbungen von Künstlern, die bei uns auftreten wollen. Oft kommen auch Anfragen vom Künstler-Management. Die haben dort teilweise 20 bis 30 bekannte Leute unter Vertrag – und eben auch Nachwuchskünstler. Wenn von den bekannteren Größen schon etliche einmal bei uns aufgetreten sind, versuchen sie natürlich auch mal, jemand Neues über und bei uns ins Geschäft zu bringen. Die Anfragen nach Auftritten kommen natürlich auch von unserer Seite, das ist immer beidseitig.

Eins ein großer Star, der im CCR auftrat: der 1999 verstorbene Willy Millowitsch. Foto: imago images/Horst Galuschka

Wer war der größte Star, der bei Ihnen in Ramstein aufgetreten ist?

Es ist schwierig zu sagen, wer jetzt ein großer Star ist und wer nicht, das kommt immer auf die Sichtweise und die Zeit an. Mit Blick auf die früheren Zeiten würde ich sagen: Willy Millowitsch, Peter Steiner und Heidi Kabel – da ist jeder Interessierte förmlich hingerannt. Heute sind es viele bekannte Comedians, aber auch Kultbands wie die Spider Murphy Gang, Münchner Freiheit oder Höhner – eben Bands, die jeder kennt.

Wie wirken sich Youtube und TikTok auf das Angebot des Hauses aus?

Heute gibt es viele soziale Plattformen – es ist schwierig, dabei den Überblick zu haben, wer gerade auf Youtube oder TikTok „in“ ist und wen wir bei uns haben könnten. Früher gab es dazu eher klare Kategorien wie Schlager, Pop, Rock und Volksmusik. Heute hat man eine unübersehbare Fülle an Angeboten – das kann man gar nicht alles abdecken.

Hinzu kommt die Sache mit dem Bekanntheitsgrad. Bei Youtube schauen unzählige Menschen auf eine Person und deren Qualitäten – das sind dort Stars, aber eben in ihrer eigenen „Landschaft“. Das macht es für uns schwieriger, weil man viele dieser Personen außerhalb davon gar nicht kennt. Vor 50 Jahren gab es niemanden in Deutschland, der Willy Millowitsch nicht gekannt hat. Heute wird ein Youtuber „gefeiert“, den außerhalb der Bubble niemand kennt.

Wie schaut es mit (oft nicht ganz unbekannten) Coverbands wie Völkerball aus?

Die werden durchaus gut besucht. Das sind Bands, die – wenn sie nah an das Original heran kommen – von Leuten besucht werden, die sich das Original nicht leisten wollen oder können.

Worauf legen die Besucher generell viel Wert?

Darauf, dass sie einen schönen Abend haben – von Beginn an bis zum Ende. Dazu passt die Beobachtung, dass politisches Kabarett, das man früher beispielsweise mit Matthias Richling hier hatte, ein wenig rückläufig ist. Die Leute wollen einfach einen angenehmen Abend genießen und ein paar unbeschwerte Stunden erleben.

Spielen im Sommer im Azur: The BossHoss. Das Open Air wird vom CCR organisiert. Foto: IMAGO/Bernd Alfanz

Da wir gerade bei den „Leuten“ sind: Wie groß ist der Besucherzuspruch pro Jahr?

Es kommt darauf an, was ich alles dazuzähle. Wenn ich nur die Kulturveranstaltungen nehme, bin ich bei circa 20.000 Besuchern. Berücksichtigt man dann noch Tagungen sowie diverse Außenveranstaltungen wie das Open-Air-Konzert demnächst oder die beliebten „Sommernächte“-Konzerte, kommt man schnell in den Bereich von mehreren Zehntausend bis sogar 200.000 Personen.

Gehen wir nun auch einmal buchstäblich „an die Substanz“ des Hauses: Was hat sich da in letzter Zeit getan?

Während der Corona-Pandemie haben wir die Zeit genutzt und unter anderem die Sanitäranlagen erneuert. Vergangenes Jahr wurde der Bühnenboden im Hauptsaal saniert. Bei der Bühnentechnik müssen wir ohnehin ständig auf dem neuesten Stand bleiben. Außerdem wurden viele Fenster ausgetauscht, am früheren Haupteingang wurde das Dach neu isoliert, verschalt und eingedeckt.

Aktuell sind wir im Restaurantbereich aktiv, den wir barrierefrei umbauen. Für Veranstaltungen war Barrierefreiheit schon lange ein Thema, aber im Restaurantbereich war die Umsetzung bislang schwierig. Künftig gibt es dort barrierefreie Toiletten – und auch eine Kindertoilette. Ansonsten gibt es im Haus immer etwas zu tun.

Was erwartet das Publikum in nächster Zeit?

Das Feedback der Künstler ist – gerade nach der belastenden Corona-Zeit – wieder sehr positiv. Es gibt viele Anfragen nach freien Terminen, die wir nach Möglichkeit gern bedienen. Trotzdem versuchen wir gleichzeitig auch, nicht immer das Gleiche zu machen und auch einmal etwas Neues anzubieten. Als nächstes steht vom 14. bis 16. Mai ein Open-Air-Konzert im Freizeitbad Azur an – mit The BossHoss als Hauptact. Damit realisieren wir eine große Außenveranstaltung, wie wir sie so bisher noch nicht gemacht haben. Bewährte Formate bleiben: Bald kommen wieder die musikalischen „Sommernächte“. Die finden an einem Freitagabend statt und haben jeweils ein bestimmtes Land als Thema. Zudem gibt es das deutsch-amerikanische Freundschaftsfest auf dem Kennedy-Platz. Auch wenn vieles gut funktioniert, stellen wir jedes Jahr vieles auf den Prüfstand und entscheiden, was man weiterführen kann oder was man eventuell streichen muss.

Nennen Sie uns noch ein paar Termine für die nächsten Veranstaltungen.

Das wäre dann schon nächste Woche ab Christi Himmelfahrt (14. bis 16. Mai) das erwähnte Open Air mit The BossHoss. Dann folgt vom 5. bis 7. Juni das deutsch-amerikanische Freundschaftsfest, und ab dem 26. Juni – wie immer in den dann beginnenden Sommerferien – unsere freitäglichen „Sommernächte“ auf dem Vorplatz vom CCR. Und im September beginnt dann wieder die Spielzeit für unser Bühnenprogramm.