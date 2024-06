Nach dem erneuten Ablassen vieler Tonnen Kerosin über der Westpfalz und dem Saarland hat sich der Vorsitzende des Zentrums Pfälzerwald-Touristik und des Mountainbikeparks Pfälzerwald, Peter Degenhardt, besorgt gezeigt. Davon abgesehen torpedierten Vorfälle wie dieser die hiesigen Bemühungen, den Tourismus anzukurbeln.

„Meine Besorgnis gilt einmal der Gesundheit unserer Bevölkerung“, sagt der CDU-Politiker. Die wiederholten Äußerungen von Experten, angesichts der großen Höhe beim Ablassen und der Verwirbelung komme von dem Treibstoff so gut wie nichts unten an, vermögen Degenhardt nicht zu überzeugen. „Meine geringen physikalischen Restkenntnisse aus meiner Schulzeit sagen mir, dass nichts vollständig verschwindet. Und wenn dem so wäre, dann könnte man den Treibstoff ja auch über Städten ablassen und müsste nicht immer den Pfälzerwald und die Westpfalz wählen.“

„Ungewöhnlich und ärgerlich“ findet er zudem, dass jetzt sogar eine Maschine, die im Ausland gestartet und wieder zu ihrem Startflughafen im Ausland zurückgekehrt ist, über der Westpfalz ihren Treibstoff abgelassen habe. Die Frachtmaschine des Betreibers Cargolux war am Mittwoch in Luxemburg mit dem Ziel Johannisburg gestartet. Doch da bereits beim Start ein Schaden am Triebwerk gemeldet wurde, wurde es nichts mit dem Flug nach Südafrika. Die Boing drehte um und ließ nach Angaben der Deutschen Flugsicherung „aus Sicherheitsgründen“ in einer Höhe von 4300 bis 5500 Metern Höhe rund 50 Tonnen Kerosin ab, bevor sie nach Luxemburg zurückkehrte. Laut der Plattform Flightradar flog die Maschine zwischen 7 und 8 Uhr zwei Schleifen über der Pfalz und dem Saarland, die sie im Osten bis zum Rand des Pfälzerwalds und im Westen bis etwa zum Naturpark Saar-Hunsrück führte.

Neben allgemeinen Gesundheits- und Umweltgefahren fürchtet Degenhardt, der auch Bürgermeister der waldreichen Verbandsgemeinde Landstuhl ist, auch negative Auswirkungen solcher Vorfälle auf „das zarte Pflänzlein Tourismus“, wie er sagt. Wenn Urlauber mitbekämen, dass über ihren Köpfen manchmal mehrfach in der Woche tonnenweise Kerosin abgelassen werde, torpediere dies nicht unerheblich alle Bemühungen, den Fremdenverkehr mit viel Engagement und Kreativität anzukurbeln. „Außerdem stellt sich mir die Frage, warum eine Region, die ohnehin bereits stark unter militärischen Lasten leidet, nun auch noch diese Bürde zu tragen hat“, sagt Degenhardt und spielt damit auf die Dreifachbelastung der Westpfalz durch den Flugverkehr von und zur Air Base Ramstein sowie die Flugübungszonen Polygone und TRA Lauter an.