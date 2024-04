Peter Beutler von der FWG möchte in Sembach Nachfolger von Ortsbürgermeister Fritz Hack (SPD) werden. Er steht auch an erster Stelle der FWG-Liste für den Gemeinderat des Ortes.

Einstimmig fiel das Votum des FWG-Ortsverbandes Sembach für Peter Beutler aus. Die Freien Wähler schicken den 42-jährigen Familienvater ins Rennen um den Posten des Ortsbürgermeisters. Ein kommunalpolitischer Neuling ist Beutler, der seit 1985 in Sembach lebt, nicht. In der Legislaturperiode von 2014 bis 2019 war er bereits Mitglied im Ortsgemeinderat. Die Abläufe sind ihm also bekannt. Ihn selbst dürften auch viele Sembacher kennen, denn der Personalentwickler, der bei der US-Army arbeitet, ist in verschiedenen Vereinen im Ort sowie in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn ehrenamtlich engagiert.

Beutler möchte, sollte er am 9. Juni bei der Kommunalwahl ins Amt des Ortsbürgermeisters gewählt werden, unter anderem regelmäßige Bürgersprechstunden abhalten und stets ein offenes Ohr haben für Themen, die die Bürger bewegen. Peter Beutler stehe für offene Kommunikation sowie transparente Entscheidungen, heißt es seitens der FWG.

Beutler ist auch Spitzenkandidat

Auf der Liste für den Gemeinderat findet sich der Name des Bürgermeisteranwärters ebenfalls ganz vorne. Ihm folgen weitere 16 Personen, die in das Gremium streben, in dem die FWG derzeit fünf der 17 Sitze innehat. „Wir haben ein schlagkräftiges und engagiertes Team zusammengestellt, das bereit ist, die Weichen für eine erfolgreiche Ortsentwicklung in Sembach zu stellen“, ist der neue Ortsverbandsvorsitzende, Chris Beutler, überzeugt. Besonders freut ihn, dass sich neben bereits erfahrenen Ratsmitgliedern wie Thomas Hanke, Alexander Flockerzie oder Marleen Mieger auch neue Mitstreiter bereiterklärt hätten, sich aktiv für die Gemeinde einzubringen.

Wer die Kandidaten persönlich kennenlernen möchte, habe dazu übrigens am Sonntag, 5. Mai, Gelegenheit. An diesem Tag lädt die FWG alle Bürger Sembachs von 14 bis 17 Uhr zu einem Spielplatzfest in die Johannisstraße ein.

Die FWG-Liste

1. Peter Beutler, 2. Nadin Robarge, 3. Chris Beutler, 4. Thomas Hanke, 5. Alexander Flockerzie, 6. Friedrich Beutler, 7. Marleen Mieger, 8. Michael Schäfer, 9. Silvain Monsieur, 10. Ina Bold, 11. Christina Rodrigues, 12. Miriam Benra, 13. Sarah Assmann, 14. Heinrich Beutler, 15. Pascal Monsieur, 16. René Monsieur, 17. Sabine Monsieur