Die dritte Hitzewelle steht dieser Tage vor der Tür. Abkühlung tut Not. Doch wie sieht es nach den massiven Personalengpässen derzeit mit den Öffnungszeiten der Freibäder im Kreis Kaiserslautern aus? Können alle Bäder offen bleiben?

Vor zehn Tagen war der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, Peter Degenhardt, noch verzweifelt, weil gleich mehrere Fachangestellte in den Freibädern in Trippstadt und in der Sickingenstadt wegen Corona und anderer Erkrankungen ausfielen.