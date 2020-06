Die Schwangerschaftsberatung des Sozialdienstes katholischer Frauen (SKF) hat sich in Zeiten der Corona-Pandemie verändert. Zunächst ersetzte Online- und Telefonberatung zum Schutz der Beteiligten das direkte Gespräch, der Babyladen bleibt geschlossen und die Krankenhaussprechstunde entfällt. Zu tun ist dennoch viel.

Das Fehlen direkter Begegnungen, unmittelbarer Gespräche von Angesicht zu Angesicht bedeutet für jeden mehr oder weniger eine Einschränkung seines bisher gewohnten Lebens. Für Menschen in Konflikt- und Notsituationen sind sie allerdings besonders schwierig zu ertragen. Darauf so gut wie möglich zu reagieren, da zu sein, wenn der Verzicht auf Nähe und Begegnung zum Schutz der Gesundheit das Gebot der Stunde ist: Das ist eine der großen Herausforderungen für Beratungsdienste und all jene, die Menschen in schwierigen psychischen und sozialen Situationen begleiten und unterstützen.

Jetzt schon so viele Telefonate wie im ganzen Jahr 2019

Der SKF setzte zunächst auf Beratungen per Telefon oder E-Mail. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass diese Umstellung von den Klienten angenommen werde, teilt der SKF mit. So seien allein bis Juni bereits so viele Telefonate registriert worden, wie im gesamten zurückliegenden Jahr 2019. Gleichzeitig habe sich der Umfang der E-Mail Beratung verdreifacht.

Mittlerweile seien – natürlich unter Einhaltung der gebotenen Schutz- und Hygienemaßnahmen – auch persönliche Beratungsgespräche wieder möglich, sagt Kerstin Ecker, Leiterin der Beratungsstelle. „Wir sind immer noch sehr weit von einem normalen Beratungsalltag entfernt, jedoch haben wir durch die aktuell wieder mögliche persönliche Begegnung ein Stück Normalität zurückgewonnen“, sagt Ecker, die sich freut, nun wieder Klienten in ihren Räumen empfangen zu können.

Im Beratungsalltag ist trotzdem noch immer mehr Kreativität gefordert. So seien in dringenden Fällen zum Beispiel so genannte „Fensterbesuche“ gemacht worden, um zu ermöglichen, Unterlagen schnell zu übergeben oder Lebensmittelgutscheine herauszugeben. In akuten Krisensituationen könnten auch Spaziergänge angeboten werden, um den persönlichen Kontakt aufrecht zu erhalten, berichten die Mitarbeiterinnen.

Persönlicher Austausch im Babyladen ist nicht zu ersetzen

Der Babyladen in Ramstein-Miesenbach, der im vergangenen Jahr noch einen Besucherrekord verzeichnen konnte, ist allerdings seit März geschlossen. „Er wird sowohl von den Besucherinnen als auch von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen schmerzlich vermisst“, teilt das SKF mit. Neben der Möglichkeit, hier Babyerstausstattungen und Kinderkleidung zu erhalten, sei dies immer auch ein Ort der Begegnung und des Austauschs gewesen. Letzteres sei natürlich nicht zu ersetzten. Es bestehe jedoch auch jetzt die Möglichkeit, von der Beratungsstelle in Landstuhl Unterstützung zu erhalten. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen packen auf Wunsch Pakete mit Babykleidung und Windeln, die dann von den Beraterinnen zu den Klientinnen gebracht werden und vor der Haustür übergeben werden. Eine Aktion, die bereits mehrfach dankend angenommen worden sei.

Die Krankenhaussprechstunde im ortsansässigen Nardini-Klinikum, die seit 20 Jahren fester Bestandteil der Arbeit ist, musste im Zuge der Sicherheitsmaßnahmen ebenfalls eingestellt werden. Lediglich in Notfällen bestehe aktuell die Möglichkeit, auf der Entbindungsstation, unter Einhaltung strenger Schutzmaßnahmen, die Patientinnen zu besuchen. Trotzdem gelte auch jetzt, und vielleicht momentan sogar ganz besonders, das Motto des SKF, betont Ecker: „Da sein – leben helfen.“

Kontakt