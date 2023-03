Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

109 Jahre – so alt werden auch mit modernster Medizin wohl nur die Wenigsten. Zu ihnen gehört Paula Bleh, geboren am 31. August 1912 in Esthal (Landkreis Bad Dürkheim). Heute lebt sie bei ihrer Tochter Uta und dem Schwiegersohn Armin Bayer in Enkenbach-Alsenborn.

Paula Bleh ist mit ihren knapp 109 Jahren rüstig, geistig völlig präsent und hat einen erfrischenden Humor. Mittlerweile sitzt sie zwar im Rollstuhl, das Gehen fällt ihr schwer, doch