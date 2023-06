Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie wird er wohl sein? Was wird er sagen? Mit Spannung erwarteten mehr als 100 Katholiken am Sonntag in der Mehrzweckhalle den neuen Pfarrer von Sankt Franziskus in Queidersbach. Udo Stenz wechselte von Ludwigshafen zum 1. Oktober in die Westpfalz und wurde mit einem Gottesdienst in sein neues Amt eingeführt.

Rund 20 Minuten müssen die Gläubigen warten, bis Stenz nach seiner Einführung durch Dekan Steffen Kühn aus Kaiserslautern die ersten Worte an die Mitglieder der Großpfarrei richtet: