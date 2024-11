In einem festlichen Gottesdienst wurde Pater Pious Paul Oroplackal in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Ramstein zum neuen Administrator der katholischen Pfarrei Hl. Wendelinus Ramstein ernannt.

Die Pfarrgemeinde umfasst alle Orte der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach sowie die Pfarrei Mackenbach. Dekan Steffen Kühn, der die Pfarrei einige Monate mitverwaltet hatte, verlas die Ernennungsurkunde und stand der Ernennung vor. Gleichzeitig wurde auch Pater Michael George zum Kooperator ernannt. Pater Michael war 13 Jahre Pfarrvikar im Pfarrverband Mitterskirchen, Geratskirchen und Unterdietfurt in Bayern. Die beiden Patres gehören dem Orden „Missionskongregation vom Heiligsten Sakrament (MCBS)“ an und stammen aus dem indischen Bundesstaat Kerala.