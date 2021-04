Eine Passionsmusik fand am Mittwoch unter dem Titel „Orgelvesper“ als Live-Stream statt und erwies zugleich dem wohl bekanntesten (Thomas) Kantor Johann Sebastian Bach Reverenz. Das kirchenmusikalisch liturgisch aufgebaute Programm würdigte den 336. Geburtstag Bachs, den Beethoven als „musikalischen Dichter zur Ehre Gottes “ würdigte. Dabei äußerte er den historischen Satz :„Nicht Bach, sondern Meer sollte er heißen; wegen des unendlichen Reichtums an Tonkombinationen und Harmonien.“

Aus diesem schier unerschöpflichen Reichtum an weltlichen und geistlichen Gattungen, an Stilarten (prima und seconda pratica) von polyphon und homophon bis zur kunstvollen Auszierung in Figuration und Ornamenten schöpften die Ausführenden bei einer repräsentativen Zusammenstellung von Klangbeispielen Bachs, die unter dem Aspekt der historischen Aufführungspraxis konzipiert war.

Dementsprechend gestaltete der Organist Torsten Laux das Concerto d-moll nicht reißerisch in der schwungvollen Intrada oder gab auch nicht vordergründig dem grandiosen Finale nach, sondern ziselierte mit Akribie und Esprit kompositorische Feinheiten heraus: Motive, kontrapunktische Verflechtungen oder fugierte Abschnitte wurden trotz der eigentlich spätromantischen Disposition der Klais-Orgel durch diese analytische Spielweise sehr plastisch vermittelt.

Filigran, aber nicht gleichförmig

Das klingt etwas nüchtern, trocken und mehr nach einem klingenden Kompendium der Musikgeschichte als nach einem auf die Orgel übertragenen Typus von Orchestermusik. Das war es aber nicht. Denn Laux gestaltete filigran, aber nicht gleichförmig. Hohen Anteil an einer kontemplativen Atmosphäre hatte die Kameraführung, die den Blick auf flinke Hände und gewichtige Pedalläufe lenkte – was sonst dem Besucher verborgen bleibt. Gleichzeitig eröffneten die Aufnahmen auch mit dem „Blick“ in die Weite des Hauptschiffs neue Perspektiven von unterschätzter Monumentalität: So ist immerhin der Kirchenturm der Marienkirche das höchste Gebäude der Stadt.

Die Feierlichkeit und der Rückzug in die Stille und meditative Versenkung kamen bei sakralen Gesängen zum verinnerlichten Ausdruck: Etwa bei einer Psalmvertonung als Regionalkantor Maximilian Rajczyk sich auch als ein sehr sicher intonierender Klangpartner von Konzert- und Oratoriensängerin Antonietta Jana erwies.

Genau den Nerv getroffen

Diese Mezzosopranistin traf dann bei sakralen Gesängen – den Aufbau der Liturgie begleitend – genau den Nerv der liedhaften Schlichtheit und Innigkeit: Etwa das Kirchenlied „O Lamm Gottes unschuldig“, das zum Abendmahl hier wie entrückt und in ergreifender melodischer Anmut zelebriert wurde. Die zarte Reinheit und Klarheit der gleichsam schwebenden Gesangsstimme wurde durch ein Instrumentaltrio bestens unterstützt: Subtil und stil- wie werkgerecht stimmten Rajczyk an der kleinen Chororgel sowie Johannes Vogt (Theorbe, Langhals-Laute) und Alexandre Ari Piazza (Kontrabass) ihren durchsichtigen Part mit der führenden Gesangsstimme ab, eröffneten dieser alle Freiräume für die ergreifende Ausdrucksverfeinerung.

In Choralvorspielen zeigte der Organist den immensen Reichtum Bachs in der Umspielung, Ausdeutung und Variation (Augmentation und Diminution) eines Chorals und ließ diesen aber immer als formale Stütze durchklingen.