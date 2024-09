„Nach 20 Jahren ist Schluss.“ Diesen Satz hat Frieder Stemler im Oktober 2004 gesagt, als er den Panoramagasthof am Ortsrand von Eulenbis eröffnete. Dieser Satz bewahrheitet sich jetzt, wenn das Lokal mit dem einmaligen Fernblick am Sonntag, 29. September, zum letzten Mal Gäste begrüßt. So ganz bleiben die Türen jedoch nicht geschlossen.

Als Frieder Stemler fast auf den Tag genau vor 20 Jahren mit dem Panoramagasthof an den Start ging, war das Bestehen über die zwei Jahrzehnte