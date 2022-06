Völlig uneinsichtig hat sich am Wochenende ein Paketdienstfahrer gezeigt, der gleich zweimal am selben Tag massiv durch seine Fahrweise aufgefallen ist und deshalb innerhalb kurzer Zeit insgesamt vier Strafanzeigen und eine Ordnungswidrigkeit „gesammelt“ hat.

Zunächst geriet der junge Mann am Samstagmittag ins Visier der Polizei, als er in seinem weißen Mercedes-Transporter gemeinsam mit einem Arbeitskollegen in einem schwarzen Fahrzeug desselben Typs den Verkehr auf den Autobahnen 6, 62 und 63 behindert und über eine Strecke von 40 Kilometern andere Verkehrsteilnehmer ausgebremst hat. Beispielsweise fuhr er laut Polizei am Autobahnkreuz Landstuhl gerade mal Tempo 20.

Im Team andere massiv ausgebremst

Kurz darauf scherte der Fahrer des schwarzen Transporters nach links aus und die Fahrzeuge fuhren mit gleicher Geschwindigkeit permanent nebeneinander her. Im dreispurigen Bereich der A6 wurde sogar mit gefahrenen „Schlangenlinien“ verhindert, dass andere beispielsweise rechts vorbeifuhren, so die Autobahnpolizei. Ein Polizeibeamter hatte diese Fahrmanöver beobachtet und seine Kollegen verständigt. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle soll einer der beiden Männer den Polizisten beleidigt und bedroht haben.

Gegen 19.15 Uhr fiel der Fahrer des weißen Transporters erneut auf, als er eine Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern „mit extrem hoher Geschwindigkeit“ überholte, um danach mit Tempo 160 durch die 80er-Zone einer Baustelle zu fahren. Bei der Kontrolle zeigte sich der Fahrer erneut „aggressiv und völlig uneinsichtig“.

Polizei sucht weitere Zeugen

Wie die Autobahnpolizei am Montag auf Nachfrage mitteilte, handelt es sich um einen 18-Jährigen, der – ebenso wie sein 19-jähriger Kollege im schwarzen Transporter – für einen großen US-Onlineversandhändler unterwegs ist. Was sie dazu bewogen hat, über eine Strecke von 40 Kilometern andere Verkehrsteilnehmer zu behindern, dazu hätten die beiden jungen Männer keine Aussage gemacht. „Da sich der 18-Jährige in der Probezeit hinsichtlich seiner Fahrerlaubnis befindet, wird er vermutlich nicht mehr sehr lange als Paketdienstfahrer auf den Straßen unterwegs sein“, so die Autobahnpolizei, die Zeugen der Nötigungen weiter darum bittet, sich unter Telefon 0631 35340 zu melden. Auf den ersten Aufruf habe es bislang keine Hinweise gegeben.