In der Stadthalle Landstuhl entfaltet die Pälzer Komödie ihren Witz: Ein Skatabend platzt, ein Mann landet mitten in einer Damenrunde – und das Publikum jubelt.

Vor nahezu ausverkauftem Haus feierte am Samstagabend „E gemiedlicher Owend“ in der Landstuhler Stadthalle Premiere. Das Stück von Ingo Lax ist von Friederike Altherr versiert ins Pfälzische übertragen worden. Schnell wurde bei der Aufführung der Pälzer Komödie klar: Was für den Protagonisten im Chaos endet, sollte für die Zuschauer genau das werden, was der Titel verspricht – ein gemütlicher, vor allem aber sehr lustiger Abend.

Die Landstuhler Komödie steht für Abwechslung. Im vergangenen Jahr war bei einer Krimikomödie noch kriminalistischer Spürsinn gefragt, das neue Stück setzt auf puren Humor im biederen Wohnzimmer-Ambiente. Es ist Freitagabend: Manni (herrlich uneitel gespielt von Tobias Bühler) freut sich auf seine rituelle Skatrunde. Doch ein Kumpel nach dem anderen sagt ab. Also richtet er sich mit Chips und Bier allein vor dem Fernseher ein – bis es an der Tür klingelt.

Manni wird kurzerhand zur Ehefrau ernannt

Nacheinander kapern die Freundinnen seiner Frau die Wohnung. Beiläufig erfährt Manni, dass sich die Damen jeden Freitag rotierend treffen, um Cocktails zu schlürfen und die neuesten „Import-Schlager“ aus Asien zu testen, die Hanna (Friederike Altherr) als Repräsentantin gekonnt präsentiert. Da Ehefrau Monika wegen der Pflege ihrer Mutter außer Haus ist, fackeln die Freundinnen nicht lange: Manfred „Manni“ Fehling wird kurzerhand zur Ehrenfrau ernannt und muss als siebte Frau herhalten.

Während der „gemiedliche Owend“ für Manni damit gelaufen ist, fängt der Spaß für das Publikum erst richtig an. Anders als im Klassiker „Charleys Tante“ muss sich Manni nicht in Frauenkleider zwängen. Er bleibt der „ganze Kerl“ – allerdings in Feinripp-Unterwäsche (mit Eingriff) und offenem „Dittsche“-Bademantel.

Auf die Haushaltswaren folgen Dessous

Auf seiner unfreiwilligen Reise in den weiblichen Kosmos erfährt er bittere Wahrheiten. So muss er feststellen, dass seine Frau vor den Freundinnen behauptet hat, er arbeite auf „höherem Posten in der Bauindustrie“. Die Tatsache, dass er den Tag über auf dem Bagger saß, sorgt für irritierte Gesichter – und bei Manni für die nagende Frage, ob Monika sich für seinen Beruf schämt.

Die Qualen des Hausherrn gehen weiter: Er wird dazu verdonnert, mit Blue Curacao und Kokosmilch unter vollem Körpereinsatz Cocktails zu shaken. Anschließend steht Kochen an der asiatischen Pfanne an. Während die Damen das Essen stilecht mit Stäbchen probieren, muss Manni direkt aus der Pfanne essen.

Der Abend wird im Wortsinn schlüpfrig, als eine der Freundinnen Reizwäsche auspackt. Besonders schmerzhaft für Manni ist die Erkenntnis, dass Monika solche Dessous längst besitzt – er sie aber nie zu Gesicht bekommt, weil sie stets vor ihm schläft und vor ihm aufsteht. Zur Krönung soll er an einer Stuhllehne einen BH unter einem Pullover aufknöpfen, während im Hintergrund Männertangas begutachtet werden – von denen man inständig hofft, dass Manni sie nicht auch noch anprobieren muss.

Wer erkennt sich da wohl wieder?

„E gemiedlicher Owend“ hält dem Publikum, insbesondere dem weiblichen, geschickt den Spiegel vor. Viele Zuschauerinnen dürften sich im „Geschnatter“ der Truppe wiedererkannt haben – sei es bei Verkaufspartys oder Abenden unter Freundinnen ohne die „bessere Hälfte“.

Das Gelächter war jedenfalls sowohl beim männlichen wie beim weiblichen Publikum gleichermaßen groß. Eine Zuschauerin meinte sogar begeistert, dass sie sich genau solche Treffen gut für sich und ihre Freundinnen vorstellen könne – wobei einmal im Monat ausreichend sei. Das siebenköpfige Ensemble wurde am Ende mit stehenden Ovationen belohnt. Blumen gab es nicht nur für die Darsteller, sondern auch für Regisseurin Iris Beyer und Souffleuse Carola Kuhn.

Info

Das Stück wird erneut aufgeführt am 28. März sowie am 2., 11., 24. und 25. April jeweils um 19.30 Uhr. Karten sind beim Ticket-Servicebüro der Stadthalle Landstuhl (Telefon 06371 923444) bei allen Reservix-Stellen sowie den RHEINPFALZ-Geschäftsstellen erhältlich.

