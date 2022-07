Die Verbandsgemeinde stimmt den Plänen der Landesregierung grundsätzlich zu, mit denen diese den Ausbau erneuerbarer Energien forcieren will – eine Forderung an Mainz hat sie dennoch. Das sei ja schon Teil des Koalitionsvertrages gewesen, habe in der Zeit der Energiekrise noch einmal eine höhere Brisanz bekommen, stellte Bürgermeister Harald Westrich (SPD) im Verbandsgemeinderat über das Vorhaben rund um die Windkraft und Co fest. Rheinland-Pfalz müsse 2,2 Prozent seiner Fläche insgesamt für Windkraft zur Verfügung stellen. So stehen nun Änderungen im Landesentwicklungsprogramm an, die beispielsweise vorsehen, den Mindestabstand von neuen Windrädern zu Siedlungen zu verringern: von bisher 1000 beziehungsweise 1100 auf 900 Meter. Im Fall von Repowering, dem Austausch von älteren gegen neue Anlagen, kann die Mindestentfernung statt um zehn Prozent künftig um 20 Prozent unterschritten werden. Auch das Konzentrationsgebot werde aufgegeben, wonach bislang mindestens drei Anlagen in einem Gebiet errichtbar sein mussten, führte Westrich aus. Auf Antrag der CDU will die Verbandsgemeinde jedoch in ihre Stellungnahme zu den Plänen einknüpfen, dass der Otterberger Stadtwald als Teil des Pfälzerwaldes ausgeschlossen bleiben sollte. Hintergrund: Dort gibt es Pläne zur Errichtung von Windrädern, die umstritten sind.