Der Spazierweg Bachstade durch die Aggenbach-Aue in Otterberg weist viele Schäden auf. Die beliebte Route soll deshalb instandgesetzt werden.

Rund 23.000 Euro will die Stadt Otterberg in die Ertüchtigung der Bachstade investieren. Dabei handelt es sich um einen in der Wallonenstadt überaus beliebten Spazierweg, der von der Lautrer Straße bis zur Kneippanlage an der Althüter Straße führt. Wie Stadtbürgermeister Jan Hock ( FWG) in der jüngsten Sitzung des Stadtrats erklärte, weist der Weg durch die Bachaue des Aggenbachs, der so etwas wie den Charakter eines Naherholungsgebietes für viele Otterberger habe, an vielen Stellen Schäden auf und müsse auf seiner gesamten Länge von rund 650 Metern dringend saniert werden.

Start wohl erst im dritten Quartal

Den Zuschlag für den Auftrag erteilte der Stadtrat einer Firma aus Otterberg, die in jüngster Vergangenheit bereits den Bolzplatz der Gemeinde saniert hat. Diese werde zunächst den Bewuchs beidseitig des Weges etwas zurückschneiden, anschließend erfolgt der Neuaufbau mit einer sogenannten wassergebundenen Deckschicht. Auf Wunsch aus dem Rat soll dabei rotes Ziegelmehl Verwendung finden, das farblich mit den Sandsteinmauern am hangseitigen Wegesrand harmoniere.

Die Sanierung des Spazierwegs sei bereits seit längerer Zeit beabsichtigt, die finanziellen Mittel dazu hat man beim aktuellen Haushaltsplan berücksichtigt. Wie der Stadtbürgermeister weiter mitteilte, kann mit den Wegearbeiten allerdings voraussichtlich erst im dritten Quartal dieses Jahres begonnen werden, da die Firma auf Anfrage mitgeteilt habe, früher keine Kapazitäten frei zu haben.