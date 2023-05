Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Osterhase kann seine bunten Eier in diesem Jahr mit gutem Gewissen im Freien verstecken. Die rekordverdächtig warmen Temperaturen der vergangenen Tage sinken aber in einen für diese Jahreszeit normalen Bereich. Achtung, nach den Feiertagen macht der April, was er will.

Allgemeine Lage

Das mitteleuropäische Hochdruckgebiet, das für das sonnige und trockene Frühlingswetter mit den ungewöhnlich hohen Temperaturen verantwortlich war, wird abgebaut.