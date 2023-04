Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Neues Leben gleicht immer einem Wunder. Ein solches bestaunten Hermann und Ute Brand aus Weilerbach mit Tochter Lisa Schneller und ihrem drei Jahre alten Sohn Joshua am Dienstag in der Karwoche. In ihrem Brutkasten hatten sich innerhalb weniger Stunden 18 Küken ins Leben gepickt. Das Besondere: Ein reinrassiges Augsburger-Küken ist darunter.

„Ein ungeheurer Kraftakt“, stellt die Familie fest. Nur zu gut wissen die Hobbyzüchter, dass das Schlüpfen über mehrere Stunden und mit Verschnaufpausen für die flauschigen