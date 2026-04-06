Schon zum fünften Mal haben die Enzian- und Heimatfreunde zum Osterfeuer am Gipfelkreuz auf dem Hausberg eingeladen. Ein feuriges Erlebnis, Panoramablick inklusive.

Rund 350 bis 400 Gäste sind beim kleinen Jubiläum am Ostersamstag mit von der Partie, so die vorsichtigen Schätzungen der Veranstalter. Etwas weniger als im Vorjahr, aber 2025 waren die meteorologischen Begleitumstände auch deutlich freiluftfeiertauglicher. Dabei kommt das zwar kühle, aber nicht wirklich kalte Wetter vielen Gästen gerade recht. Denn wer per pedes von der Bännjer Ortsmitte an das Gipfelkreuz will, braucht vor allem eines: eine ordentliche Portion Puste. Mit 473 Metern über Normalnull ist der Große Hausberg, so die offizielle Bezeichnung des Hügels im Osten der Ortslage, nicht nur die höchste Erhebung der Sickinger Höhe, sondern liegt auch deutlich mehr als 100 Höhenmeter über dem Talgrund von Steinalb/ Queidersbach, dem Gewässer, das bekanntlich in Bann entspringt.

Die Aussicht entlohnt für die Mühen des Aufstiegs

Der Fußmarsch von der Dorfmitte über die Berg- und die Hausbergstraße gestaltet sich ebenso sportlich-herausfordernd wie appetitanregend und durststeigernd für alle, die auf einen motorisierten Untersatz verzichten. Dafür werden die Ersteiger des Hausbergs aber mehr als entschädigt, denn neben einer üppigen Auswahl an stärkenden Speisen und vor allem erfrischenden Getränken lässt der Blick, der sich vom Hausberg aus bietet, die zurückliegenden Mühen schnell vergessen: Das nahezu 360 Grad fassende Panorama gehört zweifellos zu den besten Aussichten, die die Region zu bieten hat. „Bei gutem Wetter und entsprechender Fernsicht kann man von hier aus im Süden bis zu den Vogesen und den nördlichen Ausläufern des Schwarzwalds schauen“, schwärmt Richard Roschel, nicht nur erster Ortsbeigeordneter von Bann, sondern auch Aktiver bei den Enzian- und Heimatfreunden.

Das Gipfelkreuz zieht viele Wanderer an

Seit die Gruppe, die sich selbst als Freundeskreis Gleichgesinnter bezeichnet, im Jahr 2022 an der höchsten Stelle des Hausberg ein seinen alpinen Vorbildern in nichts nachstehendes Gipfelkreuz errichtet hat, laden die Enzian- und Heimatfreunde auch zum Osterfeuer ein. „Vor fünf Jahren hätten wir es uns nicht träumen lassen, welche Erfolgsgeschichte das Gipfelkreuz und das Osterfeuer nehmen würde“, freut sich Roschel. Das Kreuz habe sich mittlerweile zu einem überaus gut frequentierten Besucherziel bei Wandergruppen gemausert und sei beliebtes Fotomotiv, insbesondere bei allen ehemaligen Bännjern als Gruß aus der Heimat. „Mittlerweile wurden schon vier Gipfelbücher mit Einträgen vollgeschrieben, die ausnahmslos von der großen Beliebtheit dieses schönen Ortes in unserer Natur schwärmen“, berichtet er nicht ohne Stolz.

Viele im Dorf helfen mit

Als „echtes Bännjer Gemeinschaftswerk“ bezeichnet Roschel das Osterfeuer, das man seit 2022 immer am Ostersamstag am Gipfelkreuz veranstaltet, gilt es doch nicht nur eine komplette Fest-Infrastruktur für einen Abend auf den Berg zu karren, sondern auch einen beachtlichen Stapel Scheidholz für ein mächtiges Osterfeuer aufzuschichten. „Alleine dafür mussten wir rund zweieinhalb Ster gut abgelagertes Holz auf den Berg transportieren.“ Viele Helfer aus der Dorfgemeinschaft machten dies möglich.

Eröffnet wird das Fest rund ums Osterfeuer durch donnernde Salutschüsse der Bännjer Böllerschützen, bevor das Holz dann gegen 19 Uhr in Flammen aufgeht. „Eine Stunde früher als bei den vier letzten Osterfeuern“, sagt Roschel: „Aus Rücksicht auf Familien mit kleineren Kindern, für die das Feuer ja ein ganz besonderes Spektakel ist.“