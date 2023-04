Wer auf den Großen Hausberg möchte, für den geht es ziemlich steil hinauf. Die 473 Meter sind zu Fuß gar nicht so einfach zu bewältigen. Am Ostersamstag hat sich dieser Weg gelohnt. Denn oben erwartete die Besucher nicht nur das Gipfelkreuz, sondern auch eine gut vorbereitete Feuerstelle, die am Abend für ein großes Osterfeuer entzündet wurde.

„Wir wollten etwas machen, was es sonst nirgends gibt“, erklärte Initiator Richard Roschel vom veranstaltenden Kameradenkreis der Enzian- und Heimatfreunde Bann. 2022 wurde am Hausberg das Gipfelkreuz eingeweiht und zugleich das erste Osterfeuer veranstaltet. Den zwölf beteiligten Frauen und Männern war nach dem Erfolg dieser Aktionen schnell klar, dass auch dieses Jahr wieder etwas Besonderes stattfinden und damit eine Tradition aus der Taufe gehoben werden sollte.

Böllerschützen machen den Anfang

Markant ist die Stelle, an der das Kreuz steht. Von hier aus hat man einen tollen Panoramablick über die Sickinger Höhe und den Pfälzerwald bis hin zum Landstuhler Bruch mitsamt der Air Base. Seit dem vergangenen Jahr hat sich am Kreuz einiges getan. Wanderer können sich in ein Gipfelbuch eintragen und sich ein Gipfelkärtchen mitsamt Stempel als Erinnerung mitnehmen. Am Ostersamstag haben sich viele der aktuellen „Berg-Bezwinger“ solch ein Souvenir abgeholt. Der Weg nach oben wird übrigens von Bann aus mit Holzschildern ausgewiesen.

Denen folgten am Samstag viele Menschen. Bei heißen Würstchen und Getränken warteten sie auf das große Osterfeuer. Schon am Nachmittag hatten die Böllerschützen vom Schützenverein Bann die Veranstaltung „angeschossen“. Die Freiwillige Feuerwehr war dabei, um über das Feuer zu wachen, in dem eine Strohpuppe (als Symbol für den nun vergangenen Winter) verbrannt wurde.

Der Brauch der Osterfeuer oder der Winterverbrennung ist im Übrigen besonders im Norden und im Süden Deutschlands bekannt. So werden etwa in den Alpen die Osterfeuer auf mehreren Gipfeln gleichzeitig entfacht und sind dann weithin zu sehen. Diese Idee würden die Bännjer gerne aufgreifen. „Es wäre uns ein Wunsch, wenn sich auch andere Gemeinden auf der Sickinger Höhe an den Osterfeuern beteiligen würden“, sagt Roschel hoffnungsvoll.

Kinder entzünden das Feuer

Um 19 Uhr war dann der große Moment endlich gekommen. Besonders für die Kleinen wurde es spannend, schließlich durften mehrere Kinder das große Osterfeuer anzünden. Mit dem Andrang drumherum hatten Enzian- und Heimatfreunde überhaupt nicht gerechnet. So begrüßte Initiator Roschel sichtlich überwältigt die zahlreichen Besucher, die sich um die lodernden Flammen herum versammelt hatten.

Bis fast um Mitternacht standen viele danach in geselliger Runde und in gelöster Stimmung beisammen. Danach löschte die Feuerwehr das Osterfeuer. Die Besucher gingen mit dem Wissen, dass es auch nächstes Jahr wieder ein Osterfeuer geben wird. Und wer weiß, vielleicht sieht man dann ja in der Ferne, irgendwo auf der Sickinger Höhe, mindestens ein weiteres Feuer, das den Winter verabschiedet und Ostern begrüßt.

Wer jetzt Lust bekommen hat (auch ganz ohne Feuer) eine Wanderung auf den Großen Hausberg zu unternehmen, der kann den Gipfel von Bann aus über die Bergstraße erklimmen. Einfach an der Sparkasse bergauf dem ausgeschilderten Weg folgen.