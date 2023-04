Der neue Osterbubenweg wird am Samstag, 15. April, um 14 Uhr am Dorfbrunnen im Musikantendorf Mackenbach feierlich eingeweiht. Mit dem Wanderweg soll eine alte Tradition aufleben, die an die Zeit der Wandermusikanten erinnert.

Der Wanderweg erstreckt sich über 8,2 Kilometer rund um die Mackenbacher Gemarkung. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Abkürzung durch das Musikantendorf zu nutzen. Der Weg ist kinderwagenfreundlich und führt an Spielplätzen und am Kneippbecken am Langenfelderhof vorbei, teilt die Verbandsgemeinde Weilerbach mit. Das alte Wasserhaus liegt ebenfalls auf dem Weg. Das sogenannte „Hexenhäuschen“ soll künftig als Unterstand mit Sitzgelegenheit dienen. Weiter geht es am Geo-Objekt Steinbruch vorbei, wo Tische und Bänke zum Verweilen aufgestellt wurden. Viele alte Mackenbacher Musikantenhäuser wurden übrigens mit Sandsteinen aus diesem Steinbruch gebaut. Danach folgt der Monte Werle mit seinem Ausblick über das Musikantenland. Zurück geht es zum Musikantenmuseum im Bürgerhaus, das am Eröffnungstag von 15 bis 17 Uhr geöffnet ist. Auf der gesamten Strecke sind Ruhebänke aufgestellt. Der Weg ist nach den Richtlinien des Wanderwegleitfadens Rheinland-Pfalz markiert, betont die Verbandsgemeinde in einer Pressemitteilung.

Kulinarisches Programm zur Eröffnung

Nach der offiziellen Eröffnung des Osterbubenwegs am Samstag um 14 Uhr am Dorfbrunnen wird auf dem Rundweg ein vielfältiges kulinarisches Programm geboten. Unterstützt wird die Ortsgemeinde dabei von örtlichen Vereinen und Gastronomen. Die gesamte Veranstaltung wird vom Musikverein Mackenbach umrahmt.

Der Osterbubenweg ist künftig auf der Wanderapp Komoot zu finden. Eine Projektgruppe um Peter Freitag und André Seeberger hat ein gemeinsames Konzept für diesen abwechslungsreichen Wanderweg mit Unterstützung von Volker Halfmann, dem Tourismusbeauftragten der Verbandsgemeinde Weilerbach, und dem bekannten Wanderführer Jürgen Wachowski erarbeitet. Sie möchte damit an die Geschichte des Musikantendorfes erinnern.