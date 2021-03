Eine Aktion für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren und ihre Familien für die Osterzeit starten die protestantischen Pfarrämter Alsenborn/Neuhemsbach und Mehlingen. Geschichten, Bastelideen, Überraschungen und vieles mehr warte auf die Teilnehmenden, so Pfarrerin Katja Wolf. Vor dem 28. März, dem Palmsonntag, sollen große Briefumschläge ausgegeben werden. Darin befinden sich fünf kleine Umschläge für Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag. Die zum Tag passende Geschichte und eine Idee, was mit der Familie unternommen werden könne, befinde sich darin. Wer noch teilnehmen möchte, kann sich beim protestantischen Pfarramt Alsenborn per E-Mail an Pfarramt.Alsenborn@evkirchepfalz.de oder telefonisch unter 06303/2188 anmelden.