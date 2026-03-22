Wie ist eigentlich der Stand in Sachen Ortsumgehung Olsbrücken? Seit Jahrzehnten geplant, ist es zuletzt ruhig geworden um das Projekt. Wir haben nachgefragt.

Seit dem Jahr, als Helmut Kohl zum ersten Mal Bundeskanzler wurde und Sängerin Nicole beim Grand Prix de la Chanson mit „Ein bisschen Frieden“ den Sieg nach Deutschland holte, wird in Olsbrücken über eine Ortsumgehung geredet. 1982 war das. Jetzt, 44 Jahre später, ist immer noch nicht absehbar, dass die Straße gebaut wird. Ihre Befürworter hoffen, dass dadurch insbesondere die schweren Lastwagen aus der Ortsmitte herausgehalten würden, die den mittlerweile zur Erdaushubdeponie umfunktionierten Steinbruch im benachbarten Kreimbach-Kaulbach (Kreis Kusel) anfahren.

Immerhin: Seit 21. April 2022 besteht Baurecht für das Projekt, die Bundesstraße 270 südwestlich auf halber Höhe des gegenüberliegenden Hanges am Ortskern vorbeizuführen. Das bestätigen sowohl das Bundesministerium für Verkehr (BMV), in dessen Zuständigkeit die Straße fällt, als auch der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern (LBM), der vor Ort als Auftragsverwalter fungiert. „Geplant ist eine klassische Ortsumgehung mit Talbrücken am Beginn und Ende mit einer Verlegung der Bundesstraße in den westlichen Hang“, teilt LBM-Leiter Volker Priebe mit. Verschwenkt werden soll die B270 im Norden der Gemeinde zwischen Kläranlage und Grubenhof, wieder einmünden in die jetzige Trasse würde sie am geschotterten Platz am Rutzenbach im Süden von Olsbrücken, wo im Moment die Glascontainer stehen.

Begehrte Fläche: Auf dieser Schotterfläche am Ortseingang von Olsbrücken soll die Interimsrettungswache gebaut werden. Langfristig gesehen ist dies aber genau der Bereich, an dem die geplante Umgehungsstraße auf die jetzige B270 münden soll. Foto: Pola Schlipf

Gebaut würde hauptsächlich auf Frankelbacher Gemarkung. Bereits 2016 hatte der damalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) das Vorhaben in einem Arbeitsentwurf des Bundesverkehrswegeplans 2030 als „vordringlichen Bedarf“ eingestuft. Es sollte also mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ noch in diesem Jahrzehnt realisiert werden. Doch momentan sieht es trotz aller weit vorangetriebenen Planungen nicht danach aus.

Derzeit nicht wirtschaftlich

Die jüngste Nutzen-Kosten-Rechnung des BMV hat ergeben, dass eine Ortsumgehung derzeit nicht wirtschaftlich wäre. Denn statt der 15 Millionen Euro, die noch 2018 dafür vom LBM veranschlagt worden waren, würde der Straßenbau heute rund das Doppelte kosten. „Das heißt, dass die Kosten der Maßnahmen über dem Nutzen des Projekts liegen. Somit ist die Voraussetzung für eine Veranschlagung der Maßnahme im Bundeshaushalt und damit für eine bauliche Umsetzung derzeit nicht gegeben“, teilt das BMV auf RHEINPFALZ-Anfrage mit.

Gegeneinander abgewogen werden bei einem solchen Projekt verschiedenste Aspekte. Das reicht von der Kostenbetrachtung – in die auch der laufende Betrieb der Straße nach dem Bau eingerechnet wird – über die Fragen, wie sehr der Ortskern tatsächlich vom Kfz-Verkehr entlastet wird, oder ob es durch eine Umgehung weniger Gefahrenstellen auf einer Strecke gibt, bis hin zu Überlegungen, wie sich eine solche Straße auf die Umwelt, das Landschaftsbild oder die landwirtschaftliche Nutzbarkeit von Flächen auswirkt. Im Falle von Olsbrücken kommen die Prüfer zu dem Schluss, dass der Nutzen einer Umgehung momentan die hohen Kosten nicht rechtfertigt.

Würde Lärm nur anders verteilt?

Denn eines ist auch noch längst nicht ausgemacht: ob die angedachte Trassenführung auf halber Höhe am Hang wirklich weniger Lärm für die Olsbrückener bedeuten würde. Denkbar wäre auch, dass der Schall sich nur anders verteilen könnte. Die Anwohner der Ortsdurchfahrt hätten dann wahrscheinlich weniger Verkehrslärm, diejenigen, die weiter oben im Dorf wohnen hingegen deutlich mehr. Darauf hat die Kreisgruppe Kaiserslautern des Bundes für Naturschutz (BUND) schon 2016 hingewiesen.

Die Naturschützer haben außerdem viele weitere Bedenken gegen das Projekt angeführt. 15.000 Quadratmeter Buchenmischwald müssten zum Beispiel gerodet, jede Menge Erde abgetragen und an anderer Stelle wieder aufgefüllt werden, die Talaue der Lauter würde gleich zweimal durchschnitten, Biotopverbundsysteme und somit Lebensraum für Tiere und Pflanzen zerstört. Außerdem wäre es das falsche Signal, wenn eigentlich Rad- und Bahnverkehr gestärkt werden sollten, so der BUND.

Erneute Prüfung steht aus

Derzeit rollen täglich durchschnittlich 4975 Fahrzeuge durch Olsbrücken. Das zumindest hatte die jüngste Verkehrszählung ergeben, auf die Priebe verweist. Die fand 2018 statt. Der südliche Abschnitt der B270 ist demnach mit 6300 Fahrzeugen in 24 Stunden deutlich stärker belastet als der nördliche, auf dem 4400 Fahrzeuge im gleichen Zeitraum gezählt wurden. Zum Vergleich: Bei einer Verkehrszählung 2014 wurden werktags insgesamt noch 7600 Fahrzeuge registriert, darunter auch Schwerlastverkehr. Unabhängig von dieser Zahl, die schwanken kann, geht der LBM davon aus, dass durch die Ortsumgehung knapp 70 Prozent weniger Verkehr durch die Gemeinde fahren würde.

Für den Landesbetrieb ist das Thema Ortsumgehung auch nach der negativ ausgefallenen Nutzen-Kosten-Rechnung durch den Bauherrn Bund noch nicht vom Tisch. Er sei vielmehr gebeten worden, „zu prüfen, ob bei der Planung Optimierungsmöglichkeiten bestehen“, heißt es aus Berlin. Nun sollen aktualisierte Fakten, neue Kosten- und Wertansätze vorgelegt werden, nach denen alles noch einmal beurteilt wird. Diese Berechnungsgrundlage sei jedoch noch nicht fertig erstellt, sagt Priebe. Sobald das geschehen ist und falls das BMV nach nochmaliger Betrachtung dann grünes Licht für die Maßnahme erteilen würde, könnte es laut dem LBM-Chef innerhalb von 1,5 bis zwei Jahren mit dem Bau losgehen.