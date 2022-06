Der Ortskern Katzweiler wird zum Sanierungsgebiet. Bürgermeister Sven Rheinheimer (FWG) wies darauf hin, dass damit die Kosten für bestimmte Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden innerhalb eines festgelegten Bereiches entlang der Hauptstraße in voller Höhe von der Steuer abgesetzt werden können.

Sinn und Zweck dieses Angebots sei, den Eigentümern der zum Teil alten Häuser im Ortskern eine Perspektive zum Aufwerten ihres Anwesens zu bieten. Hintergrund: Das Erscheinungsbild des Ortes soll schöner werden. Dies sei ein Baustein, der mit anderen dazu führen soll, junge Familien im Ort zu halten und ihn für Neubürger attraktiver zu machen. „Wenn jemand eine Sanierungsmaßnahme beispielsweise für 100.000 Euro in den Blick nimmt“, erläuterte Rheinheimer, „so könne dieser Bauherr je nach persönlichem Steuersatz bis zu 30.000 Euro vom Finanzamt erstattet bekommen“. Allerdings sei das an Bedingungen geknüpft. Ein einheitliches Ortsbild werde angestrebt, das sich an einer Weiterentwicklung hergebrachter Dörflichkeit orientiere.

„Negativliste“ erstellt

Daher beschloss der Rat am Mittwochabend auch gleich eine „Negativliste“. Sie enthält Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die nicht steuerlich gefördert werden. Darunter fallen Neubauten, Anbauten und Nebengebäude, die größer sind als der Hauptbaukörper – mit Ausnahme ehemaliger landwirtschaftlicher Nebengebäude. Auch ortsuntypische Dacheindeckungen aus Blech, Eternit sowie stark glasierte Ziegel oder großformatige Platten sind laut Beigeordnetem Eric Schmidt (FWG) unerwünscht. Neben dem Ausschluss unüblicher Plattenverkleidung der Fassade sei auch der Anstrich oder der Verputz reguliert. Farb-Akzentuierungen in Leucht- und Signalfarben gingen nicht, ebenso intensiv wirkende Farben, die nicht mit der Umgebung harmonierten. Unerwünscht seien auch Motivmalereien auf Gebäudefassaden. Rheinheimer ergänzte, dass Renovierungsvereinbarungen mit der Gemeinde abgeschlossen werden müssten. Sobald der Beschluss zum Sanierungsgebiet veröffentlich sei, könnten Renovierungsanträge eingereicht werden.