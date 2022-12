Nach einem Beschluss des Gemeinderats Hirschhorn wird der Hirschhorner Ortskern zum Sanierungsgebiet. Das bringt Steuervorteile für Hauseigentümer.

Wer ein Haus in der Ortsmitte von Hirschhorn besitzt, kann nun Sanierungsmaßnahmen über zwölf Jahre hinweg zu 100 Prozent beim Finanzamt geltend machen. Wie Ortsbürgermeisterin Kathrin Groschup auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, haben die Ratsmitglieder per einstimmigem Votum dafür den Weg freigemacht. Allerdings seien deutliche rote Linien dazu festgelegt, was als Sanierungsmaßnahme gelte. Eine sogenannte Negativliste bestimme beispielsweise, dass Neubauten oder große Ergänzungen zum Baukörper nicht als solche anerkannt würden.

Auf der sicheren Seite sind Hausbesitzer, die ihre Modernisierungspläne zu Beginn dem Finanzamt vorlegen, um von vornherein die Steuervorteile abzusichern. Und auch nach Abschluss der Bauarbeiten muss gegenüber den zuständigen Stellen bei der Verbandsgemeinde durch Fachleute bestätigt werden, dass die Maßnahmen wie zuvor geplant umgesetzt worden seien.