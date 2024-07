In der vergangenen Legislaturperiode hat es in Hirschhorn häufiger Zoff zwischen Ratsmitgliedern und der damaligen Ortsbürgermeisterin gegeben. Knapp einen Monat nach der Kommunalwahl hat nun das neue Gremium in teils neuer Besetzung seine Arbeit aufgenommen.

Bei den Wahlen vor einigen Wochen wurde Peggy Pritschow (FWG) zur neuen Ortsbürgermeisterin gewählt. In der Sitzung am Freitag wurde sie nun offiziell ernannt. Darüber hinaus wählte der Ortsgemeinderat den Ersten und weiteren Beigeordneten. Julia Woll von der gleichnamigen Wählergruppe setzte sich in geheimer Wahl gegen Carsten Ziebuhr (FWG) mit sechs zu fünf Stimmen durch und wird künftig als Erste Beigeordnete die Ortsbürgermeisterin bei Abwesenheit vertreten. Die Wählergruppe Noll stellt auch die weitere Beigeordnete. Katharina Korn setzte sich bei der Wahl ebenfalls gegen Carsten Ziebuhr (sechs zu fünf Stimmen) durch. Der Hirschhorner Ortsgemeinderat hat zwölf Mitglieder, die Hälfte davon ist im Zuge der Kommunalwahl neu ins Gremium eingezogen.