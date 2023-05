Die Ortsgemeinde will dem kommunalen Klimapakt beitreten. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Als eine Maßnahme, mit der Queidersbach versuchen will, den Klimaschutz voranzutreiben, wurde der Bau eines Windparks unter der Regie der Gemeinde genannt.

Damit will Queidersbach ein Projekt weiter verfolgen, das bereits vor einigen Jahren angestoßen wurde. Damals war von den Genehmigungsbehörden der Bau von Windrädern bei Queidersbach wegen der „Multinational Aircrew Electronic Warfare Tactics Facility Polygone“, deren Übungsraum sich zum Teil auch auf die Gemarkung des Dorfs erstreckt, kategorisch abgelehnt worden. Dagegen hatte die Gemeinde Einspruch erhoben. Durch die Verankerung der Windkraft in den Zielen des Klimapakts erhofft sie sich, die Windkraft-Pläne neu verhandeln zu können – zumindest in dem Gebiet, das nicht zum Polygone-Übungsraum gehört.

Grundwasserspiegel stabilisieren

Außerdem will der Rat den Ausbau des Kanal-Mischsystems im Dorf vorantreiben. In Neubaugebieten soll Regenwasser generell vom Schmutzwasser getrennt werden, im Bereich der bestehenden Bebauung soll das Trennsystem sukzessive aufgebaut werden – beispielsweise wenn bei Straßenbauarbeiten am Kanal gearbeitet wird. Dadurch soll erreicht werden, dass das Regenwasser im Steinalbtal versickert, dort den Grundwasserspiegel stabilisiert und nicht zusammen mit dem Abwasser aus dem Dorf zur Zentralkläranlage der Stadt Kaiserslautern geleitet wird. Weitere Punkte sind der Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden, der Bau einer Biogasanlage in Regie der Gemeinde sowie die energetische Sanierung des Gästehauses Felsenkopf und der Aussegnungshalle.

Für eine längere Diskussion sorgte die Frage, ob es zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll und notwendig ist, konkrete Maßnahmen zu benennen oder ob dies zu einem späteren Zeitpunkt im Beitrittsverfahren besser sei. Der Rat einigte sich einmütig darauf, die Klimaziele bereits jetzt auszuformulieren, da er schon jetzt davon überzeugt ist, dass die Maßnahmen sinnvoll sind und auch bleiben.