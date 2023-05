Die Ortsgemeinde Kottweiler-Schwanden tritt dem kommunalen Klimapakt Rheinland-Pfalz (KKP) bei. Das hat der Gemeinderat in jüngster Sitzung beschlossen. Das Land stellt den Kommunen für Klimaschutzmaßnahmen 180 Millionen Euro zur Verfügung. In Kottweiler-Schwanden sollen hauptsächlich die Maßnahmen aus dem Konzept des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept der Verbandsgemeinde umgesetzt werden: Mit Bürgerversammlungen und Bürgerworkshops sowie Aktionstagen sollen die Kottweilerer Bürger sensibilisiert werden für das Thema. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie eine Effizienzsteigerung in Gebäuden soll angestrebt werden. Zukünftig müssten auch Bebauungspläne sowie kommunale Wärmeleitplanungen intensiver auf den Fokus Klimaschutz entwickelt werden.