Von Otterberg herführend habe die Zufahrt zum Ort mit einigem Aufwand neu gestaltet werden sollen. Diese Pläne des Rates aus der vorangegangenen Wahlperiode seien in der Ratssitzung am Dienstagabend auf den Prüfstand gestellt worden, berichtete Ortsbürgermeister Stefan Kölbel (SPD).

Die in den Nachbarort führende Otterstraße sei bekanntlich in einem beklagenswerten Zustand, stellte der Ortschef fest. Die Sanierung durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) stehe an. Maßnahmen zur Beschränkung der Fahrgeschwindigkeit in Gestalt einer Fahrbahn-Verschwenkung würden dabei umgesetzt. Durch die eine oder andere Querele im Zusammenhang mit Grundstückskäufen seien zwar Verzögerungen eingetreten. Doch, so Kölbel, im nächsten Jahr werde die Otterstraße wohl erneuert.

Mit eigenen Kräften verschönern

Der alte Rat habe seinerzeit die Perspektive entwickelt, auf dem gemeindeeigenen Areal am Ortseingang eine repräsentative Anlage – unter anderem mit Hinweistafeln – entstehen zu lassen. Die Diskussion unter den Ratsmitgliedern am Dienstagabend zu diesem Thema sei geprägt gewesen von der Maßgabe, dass 20 Prozent der dafür erforderlichen Kosten von der Gemeinde selbst getragen werden müssten.

Da aus diesem Grund eine Gegenfinanzierung – beispielsweise in Gestalt einer Steuererhöhung – erforderlich wäre, hätten die Ratsmitglieder von einer Verschönerung in größerem Stil Abstand genommen. Stattdessen solle das Gemeindegrundstück am Ortseingang mit eigenen Kräften und Mitteln zu einem angenehmen Blickfang werden.