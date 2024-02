In der Rodenbacher Hauptstraße wird nun doch keine durchgängige Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 geben. Der Gemeinderat lehnte eine Beantragung bei der oberen Straßenverkehrsbehörde ab. Das Risiko sei zu groß, dass bestehende Geschwindigkeitsbegrenzungen gestrichen werden.

In einer früheren Sitzung hatte der Gemeinderat bereits die Einleitung eines Verfahrens zur Überprüfung einer möglichen Geschwindigkeitsreduzierung in der Ortsdurchfahrt beschlossen. Der hierfür nötige Antrag auf eine schalltechnische Untersuchung an den Landesbetrieb Mobilität (LBM) wurde von der Verbandsgemeinde gestellt, erläuterte Ortsbürgermeister Markus Schick in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Die Untersuchung habe ergeben, dass die Werte nur in wenigen Teilen der Ortsdurchfahrt erreicht oder überschritten wurden. In diesem Zusammenhang gab Schick bekannt, dass am neuen Seniorenheim eine Beschränkung auf Tempo 30 genehmigt wurde. Um für die gesamte Hauptstraße eine Geschwindigkeitsbegrenzung festlegen zu können, bleibe der Gemeinde noch die Möglichkeit, einen Antrag bei der oberen Straßenverkehrsbehörde zu stellen. Dabei wäre jedoch zu beachten, dass bei einem Antrag die bestehenden Tempo-30-Zonen in der Hauptstraße überprüft werden und eventuell aufgehoben werden könnten, bestätigte Kai Wiehn von der Verbandsgemeindeverwaltung. Nach einer längeren Diskussion, bei der ersichtlich wurde, dass dieses Risiko keine Fraktion eingehen will, stimmten lediglich drei Ratsmitglieder für eine Beantragung bei der oberen Straßenverkehrsbehörde, 13 waren dagegen und vier enthielten sich ihrer Stimme. Nun sollen im Bauausschuss der Gemeinde und zusammen mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Möglichkeiten gesucht werden, die zu einer Geschwindigkeitsreduzierung führen.