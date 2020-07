Die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Hirschhorn sind beendet. Mit Beginn der Sommerferien am Montag, 6. Juli, wird diese Achse nach Jahren der Vollsperrung wieder für den Verkehr zur Verfügung stehen.

Das Ende der Straßenbaustelle ist wichtig, weil ab Montag auch Bauarbeiten an der Lautertalbahn beginnen, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. So soll der Haltepunkt Hirschhorn barrierefrei ausgebaut werden. Busse werden als Schienenersatzverkehr über die B270 fahren.

Weitere Baumaßnahmen an der B270 laufen noch oder beginnen in Kürze. So ist im Süden des Landkreises ab diesem Wochenende die B270 zwischen Karlstal und der Einmündung L502 voll gesperrt, um die Fahrbahndecke an der unfallträchtigen Kurve zu erneuern. Unmittelbar danach wandert die Baustelle Richtung Seehotel. Zwischen der Kreisstraße 6 nach Espensteig und der L502 wird die Fahrbahn generalsaniert.

Ebenfalls für dieses Jahr ist eine Erneuerung der Fahrbahndecke in Sambach am Ortsausgang Richtung Katzweiler eingeplant.

Die Arbeiten am Kreisel B270/L388 bei Katzweiler haben im November begonnen und laufen laut LBM planmäßig; im August sollen sie auch auf die Einmündung am Bahnübergang Schafmühle ausgeweitet werden. Vom fast fertigen Kreisel aus wird derzeit an der Anbindung Richtung Lauterecken im Bereich Sonnenhof gearbeitet. Seit dem 22. Juni wird der Verkehr über eine provisorische Verbreiterung per Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Die Arbeiten dort sollen bis zum 14. August abgeschlossen sein. Anschließend steht die Herstellung der Anschlussäste an den Kreiseln der L388 Richtung Mehlbach sowie der B270 Richtung Katzweiler an. Die Gesamtmaßnahme soll Ende Oktober 2020 fertiggestellt sein und kostet laut LBM rund zwei Millionen Euro. Der Bund übernimmt 74 Prozent, das Land 26 Prozent der Kosten.

Voraussichtlich Mitte August sollen die Arbeiten auf der B270 am Bahnübergang Schafmühle beginnen. Er soll verkehrssicher ausgebaut und technisch aufgerüstet werden. Dazu ist die Verbreiterung der Bundesstraße erforderlich, um Links- sowie Rechtsabbiegespuren ergänzen zu können. Künftig soll ein Lichtsignal vor einem herannahenden Zug warnen. Der Verkehr wird während der Bauarbeiten vorbeigeführt, zeitweise per Ampel. Für Radfahrer und Fußgänger wird eine Umleitung ausgeschildert. Auch die Anlieger der Schafmühle sowie die Nutzer des Sportplatzes und der Freilichtbühne können diesen Weg nutzen. Die Gesamtbauzeit ist auf vier Monate angesetzt. Die Kosten von rund 900.000 Euro für den Umbau der Bundesstraße trägt alleine der Bund. Die Arbeiten am Bahnübergang werden durch die Deutsche Bahn ausgeführt.