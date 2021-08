Die Hauptstraße in Kollweiler wird ab Montag, 9. August, für rund vier Wochen gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt von Kollweiler in Richtung Rothselberg, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit.

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, seien die Sanierungsarbeiten an der Rinne aus Natursteinen in der Hauptstraße dringend erforderlich. Die Kosten für die Maßnahme, die sich über eine Gesamtlänge von etwa 640 Meter erstreckt, betragen rund 90.000 Euro.

Die Umleitungsstrecke in Richtung der B270 nach Rothselberg ist ab der Ortsmitte von Kollweiler ausgeschildert und geht über die L369 durch Jettenbach und anschließend über die L370 nach Rothselberg. Von dort aus kann der Verkehr wieder regulär dem Streckenverlauf in Richtung der B270 folgen. Die Verkehrsführung gilt gleichermaßen in umgekehrter Fahrtrichtung.

Müllabfuhr ist sichergestellt

Die wöchentliche Leerung der Abfallbehälter und die Aufnahme von Wertstoffsäcken durch die zuständigen Entsorgungsunternehmen werden durch die ausführende Baufirma unter Einrichtung von Sammelstellen für die betroffenen Anlieger gemäß dem gültigen Müllabfuhrplan sichergestellt, teilt der LBM weiter mit.

Die Arbeiten wirken sich auch auf den Busverkehr aus. Alternativ wird zu den normalen Abfahrtszeiten ein Ruftaxi-Verkehr eingerichtet, der die Fahrgäste von Kollweiler, Änni-Zimmermann-Platz, zur Haltestelle Schwedelbach, Abzweigung Wolfstein, bringt, teilt die Regionalbus Westpfalz GmbH mit. Dort besteht Anschluss an die Linie 140 Richtung Kaiserslautern sowie aus Kaiserslautern kommend an das Ruftaxi nach Kollweiler. Das Ruftaxi muss unter Telefon 0631/366777 bestellt werden – mindestens 60 Minuten vor der gewünschten Abfahrt.

Die betroffenen Anlieger der Ortsdurchfahrt können ihre Grundstücke für den überwiegenden Teil der Bauphase anfahren.