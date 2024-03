Markus Schick strebt die nächste Amtszeit an: Einstimmig nominierte die Rodenbacher CDU den 46-Jährigen für die Ortsbürgermeisterwahl am 9. Juni.

Schick wurde im Juli 2022 zum Ortschef gewählt, hatte sich zuvor schon jahrelang im Rat engagiert und war einer von drei Ortsbeigeordneten. Er folgte damals SPD-Mann Ralf Schwarm nach, der im Jahr zuvor Bürgermeister der Verbandsgemeinde wurde und sich vom Ortsbürgermeisterposten zurückziehen wollte. Für die Bürger und ihn selbst habe das sozusagen eine zweijährige Probezeit bedeutet, meint der Steinmetz- und Steinbildhauermeister sowie Betriebswirt des Handwerks, der vor Ort einen Betrieb führt. „Prinzipiell macht mir das viel Spaß, sonst würde ich das nicht mehr machen“, meint er über seine Motivation für eine erneute Kandidatur. Er hofft darauf, dass auch die Zusammenarbeit mit dem künftigen Gemeinderat weiterhin gut funktioniert. In einer möglichen weiteren Amtszeit will Schick, der verheiratet ist und zwei Kinder hat, etliche laufende Projekte zu einem guten Abschluss bringen. Dazu zählt er zum Beispiel den Neubau der kommunalen Kita, bei der zum Jahreswechsel der Umzug anstehen könnte. Oder den geplanten Jugendtreff, der im derzeitigen Bürgermeisteramt Platz finden soll. Schick geht es auch darum, den Standard im Ort zu halten, gerade was freiwillige Leistungen wie die Vereinszuschüsse, die Mediathek oder die regelmäßigen Seniorennachmittage betrifft. Denn in Bezug auf die Wohnqualität sei Rodenbach eine „tolle Gemeinde“.

Schick führt auch die 20-köpfige CDU-Liste für den Ortsgemeinderat an. Hinter ihm folgen: Götz Gießrigl, Mark Leonhard, Nicolas Ventulett, Oliver Hoppe, Andreas Gehrhardt, Simon Steiner, David Blanchard, Sonja Friedly-Leonhard, Cornelia Christoffers, Susanne Hartung-Edwards, Lysann Hoppe, Bettina Prinzkosky, Jan Wiebelt, Mandy Schick-Junker, Ina Gießrigl, Luis Schick, Albert Ventulett, Bernd Schmidt und Helmut Seidel.