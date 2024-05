Walter Schneck will weitermachen: Der Olsbrückener SPD-Ortsverein hat ihn als Ortsbürgermeisterkandidaten nominiert

Schneck kann auf eine langjährige Erfahrung in der Ortspolitik zurückblicken. Er saß mehr als 20 Jahre lang im Gemeinderat, bevor er Ortsbürgermeister wurde, und war auch schon Erster Ortsbeigeordneter. Jetzt würde er gerne seine zweite Amtszeit antreten. Der 70-Jährige ist sich sicher: Dank seiner Arbeitsgruppe „Olsbrücken wird schöner“ habe in den vergangenen fünf Jahren viel erreicht werden können in der Gemeinde. So seien ein Kleinkind-Spielplatz und eine Boulebahn entstanden, eine Überdachung und ein größeres Gerät auf dem anderen Spielplatz errichtet worden: „Und dies fast ausschließlich mit Spenden und in Eigenleistung.“ Die nächsten Aufgaben hat Schneck, Sparkassenfilialleiter in Rente, schon im Visier: die Sanierung des Gebäudes am Mehrgenerationenplatz, um den älteren Einwohnern neben einem Grillfest auch mal Kaffee und Kuchen anbieten zu können. Dort sollen zudem ein Eis- und ein Fleischautomat Platz finden, um das Angebot vor Ort zu verbessern. Als größte Herausforderung empfindet der Kandidat den Etat, der maßgeblich dafür sei, um den Ausbau der Kita und der Straße Am Waldhof stemmen zu können.

Schneck führt auch die SPD-Liste für die Ortsgemeinderatswahl an. Ihm folgen auf den weiteren Plätzen: Thorsten Haferanke, Steffen Buch, Björn Blauth, Andreas Steinbach, Till Müller, Robert Theißinger, Daniela Werner, Gerhard Klein, Fabian Sievers, Michael Simonis, Grit Wehrmann, Roman Wiens, Iris Kannegießer-Rosenwald, Kay Jennrich und Günter Schneck. Bemerkenswert sei, dass sich auch etliche parteilose Bewerber dazu entschieden hätten, für die SPD zu kandidieren: sechs unter den ersten zehn, betont Haferanke, der Erste Beigeordnete. zs