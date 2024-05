Hans-Peter Spohn bewirbt sich in Frankelbach noch einmal um den Posten als Ortsbürgermeister.

Seit 2009 leitet Spohn die Geschicke der kleinen Lautertal-Gemeinde. Davor fungierte er schon zehn Jahre lang als Beigeordneter, im Gemeinderat sitzt er seit 1994. Für die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg ist der Heizungsbauer, Jahrgang 1960, zudem als Beigeordneter tätig. Bei der Verbandsgemeinderatswahl am 9. Juni kandidiert er auf Platz zwei der Freien-Wähler-Liste. In Frankelbach, wo der Gemeinderat per Mehrheitswahl bestimmt wird, tritt der FWG-Mann als Einzelbewerber an.

Grillhütte als Begegnungsstätte

In den kommenden fünf Jahren will er sich für eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen einsetzen. „Ich will versuchen, wie in der Vergangenheit, einen ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren und die Gemeinde trotzdem lebenswert zu erhalten“, betont Spohn, der verheiratet ist und einen Sohn hat. Den Bau von Windkraftanlagen möchte er ebenso forcieren. Zudem hat er sich zum Ziel gesetzt, den Platz an der Grillhütte zu einer Begegnungsstätte für Jung und Alt zu machen: mit einem Bouleplatz, einer Möglichkeit zum Freiluftschach, einer Relaxliege und einem Bücherschrank. Einen Spieletisch gebe es dort schon, meint der Amtsinhaber, der sich in seiner Freizeit gerne mit kulturhistorischen Zinnfiguren und der Phaleristik, also der Ordenskunde, beschäftigt.

Für Spohn steht allerdings schon fest: „Bei einer Wahl zum Ortsbürgermeister wird dies definitiv meine letzte Amtszeit sein.“