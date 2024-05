Seit 2019 ist Claudia Janovsky Ortsbürgermeisterin von Schallodenbach. Jetzt bewirbt sie sich erneut um das Amt.

Vor fünf Jahren trat Janovsky die Nachfolge von Hans Michel an, der 36 Jahre an der Spitze des Ortes gestanden hatte. Bei der Urwahl hatte sich die parteilose Einzelbewerberin gegen Mitbewerber Markus Rösner durchgesetzt, der sie auch am 9. Juni wieder herausfordert.

Warum tritt die 56-Jährige, die in der Grundschulbetreuung tätig ist, wieder an? In den vergangenen fünf Jahren hätten der Gemeinderat und sie schon viel für Schallodenbach erreichen können, ist sie überzeugt. Dazu zählt für sie unter anderem das Dorfsanierungskonzept. Beispielsweise sei auch die Straße Am Brennofen erneuert und Glasfaser verlegt worden. Nun folgten Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Fahrradweg zwischen Mehlbach und Schallodenbach sowie ein Neubaugebiet mit circa 18 Bauplätzen. „Dies alles würde ich gerne mit weiter auf den Weg bringen“, stellt die gelernte Verkäuferin fest. Außerdem mache die Arbeit mit der Verwaltung Spaß, und einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können, sei sehr interessant.

Janovsky ist verheiratet, Mutter von vier Töchtern und Oma eines fünfjährigen Enkels. Sie engagiert sich auch in der Kirchengemeinde und beim Bürgerbus.