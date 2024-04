„Aktiv und bürgernah für Otterbach und Sambach“: Unter diesem Motto bewirbt sich Marco Reschke erneut um den Posten als Ortsbürgermeister der Lautertalgemeinde.

Der FWG-Mann wurde erst vor rund eineinhalb Jahren außer der Reihe gewählt. Grund war, dass der damalige sozialdemokratische Amtsinhaber Stefan Kölbel sein Amt aus beruflichen Gründen niedergelegt hatte. Nach relativ kurzer Zeit als Ortsbürgermeister nicht weiterzumachen, würde ja jetzt keinen Sinn ergeben, findet Reschke: 2022 sei er mit dem Ziel angetreten, auch 2024 wieder zu kandidieren.

Zwar sei inzwischen schon einiges umgesetzt worden in Otterbach, aber es gelte noch, etliche begonnene Projekte fortzuführen. Dazu zählt der Bauingenieur, der beim Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung arbeitet, das Großprojekt Kindertagesstätten-Neubau. Mit der Umsetzung soll es gegen Ende des Jahres hin losgehen. Auch die Aufwertung der Spielplätze wird weiterverfolgt. Als Nächstes sollen am Kranichweg ein Turm und eine Schaukel aufgestellt werden. Im Ottertal, wo schon ein größeres Spielgerät installiert wurde, ist zusätzlich ein Sportpark vorgesehen, unter anderem mit einem Volleyballfeld, einem Basketballplatz und Senioren-Fitnessgeräten.

Verbesserung der Verkehrssituation

Ein Augenmerk liegt zudem auf dem Straßenausbau. In der Schulstraße im Ortsteil Sambach beispielsweise und im Sonnenhof wurde schon losgelegt, die Eckstraße soll im Sommer folgen. Auch mit der Neugestaltung des Ortseingangs aus Richtung Otterberg und der Fläche in der Otterstraße, wo Häuser abgerissen wurden, soll es in diesem Jahr vorangehen. Unter den Stichworten Verbesserung der Verkehrssituation im Ort verbucht Reschke, der verheiratet ist und zwei Kinder hat, die beiden neuen Geschwindigkeitstafeln, die zunächst in der Otterstraße und an der Grundschule Platz finden und deren Daten ausgewertet werden.

Marco Reschke steht auch Platz eins der FWG-Liste für den Otterbacher Gemeinderat. Ihm folgen: Markus Hofmann, Susanne Coressel, Bärbel Scholl, Ralf Szabelski, Dennis Ueding, Michael Martin, Hauke Welp, Stefan Kaiser, Thomas Butenschön, Sascha Wölfel, Karl Jenn, Dagmar Hofmann, Georg Platz, Silke Reschke, Gabi Platz-Domin, Matthias Hofstadt, Axel Paul Lenz, Manuel Seyfert und Peter Krämer.