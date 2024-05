CDU-Mann Reinhold Mannweiler bewirbt sich in Trippstadt um den Posten als Ortsbürgermeister und will Amtsinhaber Jens Specht (FWG) nachfolgen, der nicht mehr antritt.

Von 1979 bis 2004 war Mannweiler bereits Trippstadter Ortschef. Kein Wunder, dass er jetzt meint: Er kenne die Situation und die Aufgaben, die ein solches Amt mit sich bringe. Als Kandidat sei ihm bewusst, „welcher Zeitaufwand mit diesem Amt verbunden ist und welches Engagement man zeigen muss, um wirklich der Motor für den Gemeinderat und die Fortentwicklung der Gemeinde zu sein“. Der 76-jährige Diplom-Verwaltungswirt und Verwaltungsdirektor im Ruhestand freut sich darüber, dass seine Kandidatur von der FWG unterstützt wird.

Im Fall seiner Wahl will der Christdemokrat zusammen mit dem neuen Rat für die Bereitstellung der notwendigen Kindertagesstätten-Plätze sorgen. Wichtig sind ihm auch der Erhalt und die Stärkung der Lebens- und Wohnqualität im Ort. Als weitere Schwerpunkte sieht er die Erarbeitung und Umsetzung des Klimaschutz-Konzeptes sowie die Förderung von Vereinen, Wirtschaft und Tourismus. „In welchem Umfang dies gelingt, hängt auch von der Verbesserung der Gemeindefinanzen ab“, betont Mannweiler, der sich 2019 ebenfalls um den Posten als Ortschef beworben hatte, sich damals aber nicht gegen Jens Specht durchsetzen konnte. Am Herzen liegt ihm, mit allen Parteien und Gruppierungen im Gemeinderat konstruktiv und offen zusammenzuarbeiten. Denn nur so könne sich eine Gemeinde gut entwickeln, zeigt er sich überzeugt.

In Trippstadt gibt es neben Mannweiler einen weiteren Bewerber: Martin Baur von der Wählergruppe Initiative Trippstadt.