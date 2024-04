Bei der Ortsbürgermeisterwahl am 9. Juni geht neben Amtsinhaber Gerald Bosch (SPD) ein politischer Newcomer ins Rennen: Nader Samadi Tehrani bewirbt sich für den Posten und ist zugleich Spitzenkandidat einer Liste, die seinen Namen trägt.

Der gebürtige Hamburger ist 45 Jahre alt und arbeitet als Berufssoldat bei der Bundeswehr. „Mein Job beim Militär hat mich schon durch ganz Deutschland geführt“, sagt Samadi Tehrani, der mit seinen beiden Kindern im Alter von 13 und 16 Jahren erst seit einem Jahr in Hauptstuhl lebt. „Es gefällt mir hier sehr gut, nur finde ich, dass der Ort stehen geblieben ist, das mehr vorangehen müsste.“ Da er politisch der CDU nahe stehe, die in Hauptstuhl keinen Kandidaten habe aufstellen wollen, habe er bei der CDU-Mitgliederversammlung seinen Hut in den Ring geworfen, berichtet er. „Doch man wollte nicht, dass ich kandidiere.“

Daher habe er beschlossen, eine „nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppe“ zu gründen. Da die CDU im Ort gespalten sei, hätten sich etliche CDU-Mitglieder der Liste Nader Samadi Tehrani angeschlossen und kandidierten nun dort für den Gemeinderat. „Die 17 Personen auf der Liste bieten einen Mix aus Alt-Hauptstuhlern und Zugezogenen, verschiedenen Berufsgruppen und Altersgruppen.“ Die nötigen Unterstützungsunterschriften zu sammeln, sei kein Problem gewesen, sagt Samadi Tehrani, der von der WG anschließend als Ortsbürgermeisterkandidat nominiert wurde. „Unsere Gemeinde soll ein Ort sein, an dem sich jeder gehört und unterstützt fühlt. Gemeinsam möchten wir innovative Lösungen finden, um die Lebensqualität zu steigern, Bildung zu fördern, die Wirtschaft anzukurbeln und die Umwelt nachhaltig zu schützen“, nennt er seine Ziele. Transparenz und offene Kommunikation lägen ihm besonders am Herzen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir durch Zusammenarbeit und Engagement Großartiges erreichen können und unser Hauptstuhl zu einem noch besseren Ort machen können.“

Liste WG Samadi Tehrani

1. Nader Samadi Tehrani, 2. Natalia Stephan, 3. Chris Pletsch, 4. Michael Fuchs, 5. Vanessa Hussong, 6. Arzu Germann, 7. Dominik Glage, 8. Jochen Hussong, 9. Daniel Friedrich, 10. Andreas Hertje, 11. Peter Gute, 12. Sascha Schad, 13. Jens Vogt, 14. Nicole Ulrich, 15. Christopher Kern, 16. Judith Gute, 17. Kai Wolfstädter.