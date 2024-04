Einstimmig hat ihn der CDU-Ortsverband nominiert: Markus Rösner bewirbt sich um den Ortsbürgermeisterposten in Schallodenbach.

Rösner ist derzeit Erster Ortsbeigeordner. Das Engagement bereite ihm Spaß und er würde die Gemeinde gerne voranbringen, sagt der 57-Jährige dazu, warum er jetzt gerne Ortschef werden würde. Vor fünf Jahren bei der bislang letzten Kommunalwahl hat sich der Vater von zwei Töchtern schon einmal um den Posten beworben, musste sich damals aber Einzelbewerberin Claudia Janovsky geschlagen geben.

Der Groß- und Außenhandels- sowie Versicherungskaufmann ist schon lange in der Kommunalpolitik aktiv: „Somit kennt er die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sowie die relevanten Themen im Ort“, heißt es vom CDU-Ortsverband. Seit 2006 sitzt Rösner im Ortsgemeinderat. 1999 wurde er in den Verbandsgemeinderat gewählt, jetzt kandidiert er auf Platz drei der CDU-Liste.

Sollte er am 9. Juni zum nächsten Ortsbürgermeister gewählt werden, will er umgehend das Hochwasserschutzkonzept für die Gemeinde umsetzen. Weiteres Thema, das ihm am Herzen liegt: ein Verkehrskonzept für die begehbare Sonnenuhr, um die Wohngebiete vom Verkehr zu entlassen. Oben auf der Höhe bräuchte es ein Areal, auf dem offiziell geparkt werden dürfe, meint Rösner. Des Weiteren möchte er die Jugendarbeit in den Vereinen und Verbänden unterstützen.