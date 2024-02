Die Eulenbiser FWG schickt Ulrich Stemler als Ortsbürgermeisterbewerber ins Rennen. Der 53-Jährige wurde einstimmig in der Mitgliederversammlung nominiert.

Stemler hatte das Amt schon einmal inne, zwischen 2014 und 2019. Erneut antreten wollte er damals nicht – unter anderem weil sich das Ehrenamt nicht mehr gut mit dem Beruf vereinbaren lasse, wie der Sachbearbeiter in der Arbeitsvorbereitung in einer Gießerei berichtet. Auch der Aufwand in Hinblick auf den Straßenausbau sei damals sehr hoch gewesen. Mittlerweile passe es mit dem Job besser, ist sich Stemler sicher, der seit September 2022 wieder im Ortsgemeinderat sitzt. Als gebürtiger Eulenbiser, der sich schon lange in den Vereinen und der Gemeinde engagiere, sei er mit der „Gesamtsituation sehr unzufrieden“ und damit, wie wenig wertschätzend mit dem umgegangen werde, was einst in dem Ort auf die Beine gestellt worden sei, schildert er seine Motivation für die Kandidatur. Wenig zufrieden zeigt er sich auch mit der „Art und Weise, wie mit den Menschen umgegangen wird“. Sollte er gewählt werden, gehe es ihm darum, die Infrastruktur und die Kita vor Ort zu erhalten. Kulturelle Angebote wie die Kerwe wolle er aufleben lassen und die Dorfgemeinschaft über gemeinsame Aktivitäten wieder zusammenführen. „Auch die gute Zusammenarbeit im Rat ist mir wichtig“, betont Stemler, der zusammen mit seiner Partnerin eine erwachsene Tochter hat. Ob die parteilose Amtsinhaberin Kathleen Hielscher am 9. Juni antritt, ist offiziell nicht klar: „Kein Kommentar“, lautete ihre Antwort auf RHEINPFALZ-Anfrage.