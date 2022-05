Es bleibt dabei: Bei der Ortsbürgermeisterwahl in Rodenbach tritt mit Markus Schick (CDU) nur ein Kandidat an, wie die Verbandsgemeinde Weilerbach mitteilt. Am vergangenen Montagabend endete die Bewerbungsfrist. Einzelkandidaten haben sich also nicht mehr gefunden. Die anderen Parteien im Gemeinderat, SPD, FWG und FDP, hatten auf RHEINPFALZ-Anfrage schon mitgeteilt, keine Bewerber ins Rennen schicken zu können. Die 2600 Wahlberechtigten in Rodenbach können damit am 3. Juli nur mit Ja oder Nein abstimmen. Zwischen 3. und 10. Juni werden schon die Wahlunterlagen verschickt, das Briefwahlbüro in der Verbandsgemeindeverwaltung öffnet am 7. Juni. Der 44-jährige Markus Schick ist Mitglied des Orts- und Verbandsgemeinderates, seit eineinhalb Jahren ist er zudem Beigeordneter in Rodenbach. Ein neuer Ortsbürgermeister muss gewählt werden, weil der bisherige Amtsinhaber, Ralf Schwarm (SPD), diesen Posten nach seiner Wahl zum Verbandsbürgermeister aufgibt.